«دبي لمسرح الشباب» يختتم ورش فن المكياج للمسرح

دبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة دبي للثقافة والفنون، ورش عمل حول فنون المكياج للمسرح ،وذلك في إطار مبادرات "برنامج دبي لمسرح الشباب". واستمرت ورش العمل خلال الفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2017 في منطقة دبي للإنتاج الإعلامي.

وأدار ورش العمل الدكتور فيصل محمود، الخبير المتخصص في هذا المجال. وحضر الورشة مشاركون من مختلف الفرق المسرحية المحلية في الدولة، وعدد من طلاب الجامعات ومن عامة الجمهور. وأتاحت الورش الفرص للمشاركين الإطلاع على أحدث الجوانب الإبداعية والفنية لاستخدام هذا الفن، والأنواع المختلفة من الشخصيات التي يمكن إبداعها بفنون المكياج. كما اطلعوا على فوائد استخدام التأثيرات البصرية لتعزيز المؤثرات العامة خلال العروض المسرحية. وكجزء من ورش العمل، أتيحت للطلاب الفرصة أيضاً للتعلم من العروض التوضيحية الحية للمكياج على الممثلين، وتصميم أقنعة الوجوه المسرحية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة.

ويهدف برنامج دبي لمسرح الشباب إلى تطوير مواهب المشاركين من خلال ورش العمل الأكاديمية التي تشرف عليها نخبة من خبراء المسرح. وتساعد هذه الورش الطلاب على تطوير مهاراتهم وصقلها، وتحقيق التميز في الفنون المسرحية المتخصصة.

وينظم "برنامج دبي لمسرح الشباب" بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، ويشتمل برنامج هذا العام على عدد من ورش العمل التي تهدف إلى رعاية المواهب المسرحية الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المخرجين وكتاب النصوص والممثلين والمتخصصين الفنيين والخبراء في الأزياء والإضاءة والماكياج.