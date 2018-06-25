«بلومبرغ»: دعوى برويدي ضد قطر تستدعي أكثر من 40 شركة إنترنت

واشنطن (مواقع إخبارية)

كشفت مصادر أميركية لوكالة «بلومبرغ» أمس عن أن وكلاء إليوت برويدي «أحد المسؤولين عن جمع التبرعات لحملة الرئيس دونالد ترامب» في قضية قرصنة البريد الإلكتروني الخاص به، المتهمة بها قطر، أرسلوا أكثر من 40 أمر استدعاء لشركات خدمة الإنترنت وشركات ضغط وجهات أخرى في إطار الدعوى الإضافية الجديدة التي تم تقديمها وشملت شقيق أمير قطر محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني.

واتهم برويدي، في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الجزائية في لوس أنجلوس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني، التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه. ولكن الأبرز في الدعوى الجديدة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة «واشنطن بوست»، أن رجل الأعمال أضاف في الشكوى أسماء متهمين محتملين في اختراق بريده الإلكتروني بينهم شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادية القطري.

وطالب برويدي في الدعوى الجديدة بتعويضات غير محددة في الدعوى التي اتهمت شقيق تميم والرميحي وظفا شخصين يدعيان كيفين شاكر وديفيد مارك لتنسيق عملية القرصنة وسرقة المعلومات. وأشارت إلى أن شاكر ومارك نسقا مع المسؤولين القطريين التعاون مع مرتزقة إنترنت لاختراق خوادم بريد برويدي الإلكتروني في لوس أنجلوس. وأوضحت الصحيفة أن شاكر ومارك، رفضا التعقيب على ورود اسميهما في الدعوى، كما أن الرميحي رفض أيضاً التعقيب على الاتهامات.