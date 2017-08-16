3 عناوين جديدة من «إبداعات عربية»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن سلسة إبداعات عربية أصدر قسم الدراسات والنشر بدائرة الثقافة ثلاثة عناوين جديدة الأول بعنوان (كريسماس القاهرة)، وهي رواية فائزة بالمركز الأول في مسابقة إحسان عبدالقدوس في الرواية للعام 2011 للكاتب سامح الجباس، الذي فاز بست جوائز من بينها منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق- بيروت»، وجائزة اتحاد الكتاب عام 2013. واختلفت رواية (كريسماس القاهرة) عن سابقاتها من روايات الجباس حيث استخدم فيها لغة معاصرة ثم انتقل إلى لغة قديمة ورصينة جداً عندما انتقلت الأحداث إلى مرحلة تاريخية بعيدة.

أما الثاني فقد جاء على شكل مجموعة قصصية بعنوان (قمر لا يضيء الحضير) للقاص إبراهيم المطولي، الذي صدرت له مجموعتان هما: «هنا يموتون مرات عديدة» والحاصلة على جائزة الشارقة الأدبية لعام 2011م، و«سيد النخيل»، وحصلت على جائزة عماد قطري الأدبية لعام 2014م. وحصل الكاتب على جائزة هيئة قصور الثقافة المركزية في القصة المنفردة، عن قصة: «إيمان» عام 2012م، والمركز الثالث عن قصة «ممر طويل يؤدي إلى حجرة مظلمة» عن مركز مساواة لحقوق الإنسان في نفس العام.

كما احتوت المجموعة القصصية على 14 منها: (موت أمام البيت، ركن الرهبة، قمر مسجون، ضوء مؤلم، حصان من الخشب).

الإصدار الثالث والأخير لإبداعات عربية كان ديوان شعر بعنوان (طفل.. يركض في الأساطير) لحسن شهاب الدين الذي فاز بجائزة فدوى طوقان في نسختها الأولى، وهو الديوان الثامن للشاعر.