سعودية تقاضي «الجزيرة» بتهمة التشويه

أبوظبي (مواقع إخبارية)

حررت سيدة أعمال سعودية دعوى ضد قناة الجزيرة القطرية بعد أن أعلنت القناة أن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تعتقل ناشطة تدعى نوف بنت عبدالعزيز، ووضعت صور شخصية خاصة بسيدة الأعمال حصلت عليها من محرك البحث «جوجل»، ونشرت الخبر والصورة، وكعادتها كررت البث والنشر مخادعة نفسها ومشاهديها ومتابعيها بأن صاحبة الصورة هي من اعتقلت، وبطبيعة الحال جاء أذنابها وكرروا الخبر والصورة.

وأكدت مستشارة التنمية الاقتصادية سيدة الأعمال نوف عبد العزيز الغامدي، أن القناة «تعمدت الإثارة كعادتها بهدف التشويه والإساءة للمملكة سواءً بشكل مباشر أو من خلالها، حيث بثت عبر أثيرها الكاذب والمخادع التلفيق والإساءة والاتهام». وأضافت أن ما تم نشره أساء «للسعودية ولها شخصياً، وتسبب في تشوية صورتها وسمعتها كسيدة سعودية، كما كبدها خسائر فادحة وخسارة معنوية ومادية واجتماعية، خاصة أنها ناشطة إعلامياً ككاتبة اقتصادية وكسيدة أعمال»، مشيرة إلى أن بعض المواقع الإيرانية قامت بتداول الخبر. وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية وتصعيد الموضوع أمام الجهات القضائية والحقوقية وفضح قنوات الكذب والخداع.