«كلمة» يصدر «أساطير النشوء الأفريقية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الترجمة العربية لكتاب «أساطير النشوء الأفريقية» للمؤلف الأميركي ستيـﭭـن بِلْچَر، ونقله إلى العربيّة الدكتور موسى الحالول.

وكان الكتاب قد صدر بالإنجليزية عام 2005، وهو يضم واحداً وسبعين فصلاً، وكل فصل يحتوي على عدد من الأساطير التي ما زال الأفارقة يتداولونها إلى اليوم عن نشأة ممالكهم وأقوامهم وقبائلهم ومواشيهم ومزروعاتهم وكيفية تعلمهم المهن المختلفة. وكانت هذه الأساطير بالأصل مَرْويّاتٍ شفهية إلى أن بدأ الغربيون (من تجار ومستعمرين في البداية ثم إثنوغرافيين وأنثروبولوجيين لاحقاً) يحتكون بالأفارقة، فراحوا يُدوِّنون هذه المرويات. وفي الحقبة الاستعمارية وما بعدها راح الأفارقة أنفسهم يدونون هذه الأساطير بلغة المستعمرين التي فُرِضت عليهم، وذلك لحفظ تراثهم الشفهي الثري. لا تقتصر وظيفة الأساطير على التسلية وتزجية الوقت فقط، بل تشرح بأسلوب أسطوري كيف تشكَّل عالَمُ الجماعات الأفريقية، وبم تتمايز عن بعضها وكيف تأسست ثقافاتها: فهي إما كانت هبةً من الأرواح، أو كانت نتيجة مغامرةٍ عاثرةٍ أو مصادفةٍ بحتةٍ، أو بسبب الصراع والتنافس. تمتد حكايات الكتاب على كامل التراب الأفريقي باستثناء البلاد العربية الأفريقية (ما عدا مصر الفرعونية).