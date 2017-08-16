«أبوظبي للسياحة والثقافة» تشارك في معرض كتاب «الحزام والطريق»

أبوظبي(الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في الدورة الأولى من معرض الحزام والطريق لتجارة حقوق النشر الذي سينعقد في مقاطعة شاندونغ الصينية في جينان، في الفترة من 19 ولغاية 21 أغسطس 2017.

وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في المعرض عبر مشروع كلمة للترجمة، استكمالاً للعلاقات الثقافية التي جمعت الطرفين في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2017، حيث حلّت فيه جمهورية الصين، الدولة ضيف الشرف.

يستضيف معرض الحزام والطريق لتجارة حقوق النشر أكثر من مائة مؤسسة نشر صينية وأجنبية، متضمناً العديد من الحوارات والجلسات النقاشية والفكرية لاستكشاف إمكانيات التبادل والتعاون على جميع المستويات.

وقال سعادة سيف غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «في سبتمبر 2013 أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة «الحزام والطريق» لتعزيز التبادل والتعاون والابتكار في شتى المجالات بين الصين والدول الأوروبية والآسيوية.