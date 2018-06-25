باكستان: هجمات الحوثيين على السعودية تهديد للعالم الإسلامي

إسلام آباد (وكالات)
حذرت باكستان من الخطر الذي تمثله الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن على أمن المنطقة، وعدت الهجمات المتكررة التي تنفذها هذه الميليشيا بالصواريخ تجاه المملكة العربية السعودية تهديداً للعالم الإسلامي. وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، موضحة أن التسوية السياسية فقط هي التي تضمن سلاماً دائماً في هذا البلد.
جاء ذلك على لسان مساعد وكيل وزارة الإعلام الباكستانية شفقت جليل خلال مشاركته في اجتماع وزراء إعلام التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي عقد أمس الأول في جدة.
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ولفت الانتباه إلى قرار البرلمان الباكستاني في 10 أبريل 2015م، الذي أقر مبادئ الشرعية في اليمن، وعزز أيدي الحكومة لأداء دور إيجابي وبنّاء.