باكستان: هجمات الحوثيين على السعودية تهديد للعالم الإسلامي

إسلام آباد (وكالات)

حذرت باكستان من الخطر الذي تمثله الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن على أمن المنطقة، وعدت الهجمات المتكررة التي تنفذها هذه الميليشيا بالصواريخ تجاه المملكة العربية السعودية تهديداً للعالم الإسلامي. وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، موضحة أن التسوية السياسية فقط هي التي تضمن سلاماً دائماً في هذا البلد.

جاء ذلك على لسان مساعد وكيل وزارة الإعلام الباكستانية شفقت جليل خلال مشاركته في اجتماع وزراء إعلام التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي عقد أمس الأول في جدة.

وقال، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أمس، إن باكستان تدعم جميع جهود السلام في اليمن وتتطلع إلى وقف مبكر للأعمال العدائية لاستعادة السلام والهدوء، كما أنها تريد تخفيف حدة الأزمة الحالية والشروع المبكر في المفاوضات، مشيراً إلى أن باكستان تدعو إلى استعادة شرعية الحكومة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وإبعاد القوات المتمردة من المناطق التي احتلتها، بما فيها صنعاء.

ولفت الانتباه إلى قرار البرلمان الباكستاني في 10 أبريل 2015م، الذي أقر مبادئ الشرعية في اليمن، وعزز أيدي الحكومة لأداء دور إيجابي وبنّاء.