  • الأربعاء 24 ذي القعدة 1438هـ - 16 أغسطس 2017م

وقع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية و«جيلدفورد للفنون» في لندن

سلطان القاسمي: افتتاح «الشارقة للفنون» في مارس 2018
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تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017

الشارقة (الاتحاد)

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن افتتاح أكاديمية الشارقة للفنون في شهر مارس 2018 بالتزامن مع أيام الشارقة المسرحية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن مشروع أكاديمية الشارقة للفنون هو مشروع قديم، لم يتم الشروع فيه إلا بعد التأكد من كفاءة برامجها الأكاديمية وإدارتها من خلال التعاون مع الجامعة العريقة في المجالات الفنية.

وبين سموه أن كثيراً من الجامعات العالمية اشتركت في بلورة فكرة تأسيس الأكاديمية، وتم الاتفاق مع جامعة سري الإنجليزية على وضع البرامج الأكاديمية، والعمل على الإدارة والتوجيه والتدريب، والاشتراك بالفعاليات التي تقوم بها جامعة سري وجامعات الشارقة.

وتمنى سموه التوفيق لأكاديمية الشارقة للفنون وللعاملين فيها، وأن تكون بداية انطلاق لأداء معرفي علمي، لصقل مهارات الموهوبين والمبدعين، ووضعها في مكانها الصحيح.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها سموه في مراسم توقيع اتفاقية تفاهم بين أكاديمية الشارقة للفنون وأكاديمية جيلدفورد للفنون بجامعة سري الإنجليزية، وذلك مساء أمس الأول في قصر سموه في العاصمة البريطانية لندن، وقع صاحب السمو حاكم الشارقة من جانب أكاديمية الشارقة للفنون، ووقع من جانب الجامعة رئيسها البروفيسور ماكس لو. ... المزيد
     
 

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