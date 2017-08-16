سلطان القاسمي: افتتاح «الشارقة للفنون» في مارس 2018

الشارقة (الاتحاد)

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن افتتاح أكاديمية الشارقة للفنون في شهر مارس 2018 بالتزامن مع أيام الشارقة المسرحية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن مشروع أكاديمية الشارقة للفنون هو مشروع قديم، لم يتم الشروع فيه إلا بعد التأكد من كفاءة برامجها الأكاديمية وإدارتها من خلال التعاون مع الجامعة العريقة في المجالات الفنية.

وبين سموه أن كثيراً من الجامعات العالمية اشتركت في بلورة فكرة تأسيس الأكاديمية، وتم الاتفاق مع جامعة سري الإنجليزية على وضع البرامج الأكاديمية، والعمل على الإدارة والتوجيه والتدريب، والاشتراك بالفعاليات التي تقوم بها جامعة سري وجامعات الشارقة.

وتمنى سموه التوفيق لأكاديمية الشارقة للفنون وللعاملين فيها، وأن تكون بداية انطلاق لأداء معرفي علمي، لصقل مهارات الموهوبين والمبدعين، ووضعها في مكانها الصحيح.