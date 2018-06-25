«ربدان»: تحرير الحديدة ركن أساسي للحل السياسي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور فيصل عبيد العيان، نائب رئيس أكاديمية «ربدان»، أن عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها الحيوي، تشكل ركناً أساسياً في الحل السياسي للأزمة اليمنية، كونها تتوافق مع أهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الرامي إلى إنهاء الأزمة في اليمن الذي دمرته ميليشيات الحوثي الإيرانية. مؤكداً أن هدف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات المقاومة المشتركة ضمن التحالف العربي، هو دفع لميليشيات الحوثي الإيرانية على الامتثال لقرار مجلس الأمن الذي اتخذ تحت الفصل السابع في أبريل عام 2015.

جاء ذلك على هامش ندوة بعنوان «صناعة السلام في اليمن تحرير الحديدة: بداية نهاية الحرب» الذي نظمه منتدى باريس للسلام والتنمية، حيث عقدت الندوة في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة الأوضاع في اليمن وأهمية استعادة محافظة الحديدة، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء.