هادي يؤكد أهمية بذل جهود مضاعفة لتقديم الدعم اللازم لأبناء الحديدة

عدن (الاتحاد)

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، اجتماعاً للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الحديدة بحضور المحافظ الحسن الطاهر ووكيل المحافظة وليد القديمي ومدير الأمن منير سليمان ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح ووزير المياه والبيئة عزي شريم ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال.

وتناول اللقاء النجاحات والانتصارات المتوالية التي يسطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من الإمارات لتحرير الحديدة.

وأكد الرئيس اليمني أهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل قيادة المحافظة ومديري الخدمات الأساسية بالتعاون مع المواطنين وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة على المستوى الميداني واللوجستي والإغاثي والصحي وغيرها، مشيداً في هذا الصدد بدعم دول التحالف المقدم على المستوى الإغاثي والإنساني. وقدم المحافظ ووكيل المحافظة ومدير أمن المحافظة إيجازاً عن أوضاع المحافظة واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على مستوى تطبيع الحياة وتلبية الاحتياجات العاجلة لأبنائها. واضعين جملة من المتطلبات العاجلة التي وجه هادي بتذليلها ومنها صرف المرتبات وغيرها من المواضيع الملحة.

من جانبه أشار وزير الصحة إلى بعض الخطوات التي تم القيام بها في القطاع الصحي لمصلحة الحديدة ومنها نقل مستشفى ميداني سعة 50 سريراً للساحل الغربي وعدد من سيارات الإسعاف بطواقمها، إضافة إلى جملة من حاويات الأدوية والمستلزمات الطبية. كما أشار وزير المياه ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جملة من التدابير لتأمين استمرار وتوفير الخدمات الأساسية من المياه والخيام.