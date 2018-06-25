المقاومة اليمنية تتوغل في الحديدة والميليشيات تغلق الميناء

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)
تقدمت قوات المقاومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي أمس، في معاركها ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية بمدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد.
وقال سكان لـ«الاتحاد» إن المعارك بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي تقترب من وسط المدينة والميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر، مشيرين إلى أن المواجهات في شمال شرق مطار الحديدة تدور في أجزاء من شارع الخمسين الذي يطوق المدينة الساحلية، فيما المعارك الدائرة شمال حي الربصة، غرب المطار، تقترب من شارع القدس الذي يمتد من شارع صنعاء وسط المدينة وصولاً إلى جامعة الحديدة المطلة على شارع الكورنيش، الطريق الساحلي الذي يربط المطار بالميناء.
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كما نشرت ميليشيات الحوثي عشرات المسلحين في الأحياء السكنية والطرقات المؤدية إلى الميناء، حسبما أفادت مصادر محلية وعسكرية متعددة. وذكر مصدر محلي أن مسلحين حوثيين مرابطين على نقطة تفتيش مستحدثة داخل مدينة الحديدة أقدموا، مساء أمس الأول، على قتل شاب من سكان المدينة بعدما رفض تسليم هاتفه المحمول لتفتيشه.
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