موليناري يقتحم «التوب 10»

نورث كارولينا (الاتحاد)

اقتحم الإيطالي فرانشيسكو موليناري قائمة «التوب 10» في ترتيب السباق إلى دبي، للجولة الأوروبية للجولف، بعدما تقدم من المركز الـ 17 إلى المركز السادس، حينما حقق الوصافة بالشراكة مع الأميركي باتريك ريد والجنوب أفريقي لويس أوسثويزن في بطولة أميركا المفتوحة التي أقيمت بنسختها الـ 99 في نورث كارولينا.

وعزز الإيطالي فرصته للوجود ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي، للتأهل إلى البطولة الختامية بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

ويمتلك موليناري الذي حقق أيضاً وصافة في بطولة «بي إم دبليو» في نادي وينتورث في شهر مايو الماضي، سجلاً حافلاً على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف، بعد حصده المركز الرابع مرتين على التوالي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، وهو يأمل في أن يحافظ على أدائه الطيب، ويحسن من مركزه هذا الموسم في عقارات جميرا للجولف.

كما تقدم الأميركي باتريك ريد من المركز الـ 62 إلى المركز الـ 17 في ترتيب السباق إلى دبي بعد أن حصل على 662.733 نقطة،

وحقق الأميركي جاستن توماس لقب بطولة أميركا المفتوحة، متقدماً بفارق ضربتين عن موليناري وريد، ليحصد لقب البطولة الكبرى الرابعة والأخيرة هذا الموسم.

واستقر السويدي هنريك ستنسون، بطل موانئ دبي العالمية عامي 2013 و2015 وحامل لقب السباق إلى دبي العام الماضي، عند المركز الـ 13، وكسب 135.251 نقطة، لينتقل من المركز الـ 15 إلى المركز الـ 14 في الترتيب.

وتقاسم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي والإنجليزي ايان بولتر المركز الـ 22، ليحصد كل منهما 75,374 نقطة، وتقدم ماكلروي من المركز الـ 10 إلى المركز التاسع، في حين اقتحم بولتر قائمة «التوب 60»، حيث انتقل من المركز الـ 61 إلى المركز الـ 52.

وما زال الإنجليزي تومي فليتوود في المركز الأول في السباق إلى دبي برصيد 3.690.659 نقطة، واحتفظ الإسباني سيرجيو جارسيا بالمركز الثاني برصيد 2.741.107 نقطة، بينما يأتي الإسباني جون رام في المركز الثالث برصيد 2.680.971 نقطة.