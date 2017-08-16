سينسيناتي (د ب أ)

يعود الإسباني رافاييل نادال إلى صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الأسبوع المقبل، بعد انسحاب السويسري روجيه فيدرر من بطولة سينسيناتي بسبب مشاكل في الظهر.

وأعلن فيدرر الذي خسر المباراة النهائية لبطولة مونتريال للأساتذة على يد الألماني ألكسندر زفيريف، انسحابه من بطولة سينسيناتي، بسبب شعوره بالآلام في أماكن متفرقة بجسده، عقب الإجازة التي حصل عليها بين بطولتي ويمبلدون ومونتريال.

وقال فيدرر: أستمتع دائماً باللعب هنا، سينسيناتي تضم مجموعة من أفضل المشجعين في العالم.

وأضاف فيدرر حامل لقب بطولة سينسيناتي 7 مرات: لكن أشعر بالأسف لأنني سأغيب عن البطولة.

وبعد انسحاب فيدرر فإن نادال سيعود إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ يوليو 2014 «بعد 37 شهراً»، بفضل مسيرته الرائعة في 2017 والتي تضمنت فوزه بلقبه العاشر في رولان جاروس بجانب ثلاثة ألقاب أخرى. ومنذ صعوده لصدارة التصنيف للمرة الأولى في أغسطس 2008، قضى نادال 141 أسبوعاً في القمة وعلى ثلاث فترات. وكانت الفرصة سانحة أمام فيدرر لإزاحة البريطاني أندي موراي والعودة لصدارة التصنيف العالمي، عبر تقديم أداء أفضل من نادال في سينسيناتي، ولكن جاء انسحابه من البطولة الأميركية ليؤجل هذا الحلم. ويقدم فيدرر ونادال اللذان فرضا هيمنتهما على بطولات التنس في العقد الماضي، أداءً مذهلًا في الفترة الحالية.

وكان من المقرر أن تتضمن بطولة سينسيناتي معركة من نوع خاص بين فيدرر ونادال على صدارة التصنيف العالمي، ولكن اللاعب السويسري انضم لقائمة الغائبين عن البطولة، والتي تضم أندي موراي المصنف الأول على العالم حالياً بسبب الإصابة في الفخذ، والصربي نوفاك ديوكوفيتش نتيجة الإصابة في المرفق، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بسبب الإصابة في الركبة.

وعلى النقيض من تصنيف الرجال فإن صدارة تصنيف الرابطة العالمية للسيدات، تشهد منافسة 5 لاعبات على القمة، التي تحتلها حالياً التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وتدافع بليسكوفا عن لقب سينسيناتي لكنها تحظى بمنافسة شرسة من جانب الرباعي المكون من الرومانية سيمونا هاليب والألمانية أنجيلكه كيربر والأوكرانية إلينا سفيتولينا والدنماركية كارولين فوزنياكي. ولكن في مقدور بليسكوفا الحفاظ على موقعها في صدارة التصنيف من خلال الفوز بلقب بطولة سينسيناتي.