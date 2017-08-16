«الإبداع الرياضي» تطالب المترشحين بإكمال الملفات

دبي (الاتحاد)

طلبت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي من جميع الرياضيين والمؤسسات الرياضية الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة من 21 سبتمبر 2016 حتى 31 أغسطس 2017، إكمال ملفاتهم والانتهاء من عملية الترشح الخاصة بهم للمنافسة على إحدى فئات الجائزة الأكبر من نوعها في القطاع الرياضي في العالم من حيث تنوع فئاتها وقيمة الجوائز المالية البالغة أكثر من سبعة ملايين درهم (2 مليون دولار أميركي، والأولى في العالم على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع في العمل الرياضي، وذلك قبل 15 يوماً فقط من إغلاق باب الترشح في الدورة التاسعة من الجائزة.

وسيكون منتصف ليل 31 أغسطس الجاري هو الموعد الأخير لاستلام ملفات الترشح إلكترونياً، حيث أكدت الأمانة على أن تقديم ملفات الترشح سيكون للعام الثاني على التوالي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة أو عبر التطبيق الذكي للجائزة. ويواصل فريق عمل الجائزة العمل على مدار الساعة خلال أيام الإجازات الرسمية لاستلام ملفات الرياضيين والأفراد والفرق والمؤسسات من أصحاب الإنجازات الراغبين في التنافس للفوز بفئات الدورة التاسعة للجائزة وتقديم الدعم للراغبين في الاشتراك وتحميل الملفات عبر التطبيق الذكي للجائزة.

وتشهد الدورة التاسعة تفاعلاً كبيراً من مختلف المؤسسات والمنظمات والاتحادات الرياضية محلياً وعربياً ودولياً، للتقدم على إحدى فئات الجائزة (الإبداع الرياضي الفردي - الإبداع الرياضي الجماعي - الإبداع الرياضي المؤسسي) وفق محاور التنافس لهذه الدورة، وهي الإنجازات الرياضية، والإبداعات الفكرية التطبيقية في المجال الرياضي، والمبادرات المبدعة في مجال تطوير رياضة المرأة - تمكين المرأة في العمل الرياضي، وذلك ضمن فئات الإبداع الرياضي وهي

فئة الإبداع الرياضي الفردي حيث تمنح هذه الجائزة للأفراد من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين حققوا إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، فئة الإبداع الرياضي الجماعي التي تمنح فيها الجائزة للفرق التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي التي تمنح فيها الجائزة للجهات الرياضية التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

من جهة ثانية، يتواصل العمل بنظام مشاركة الجمهور في ترشيح الفائزين ضمن فئة الرياضيين الناشئين، حيث سيتم استلام الترشيحات حتى 31 أغسطس كما هو الحال مع باقي الفئات، لكن نتيجة تحكيم الناشئين ستسفر عن اختيار 6 رياضيين ناشئين للوصول إلى المرحلة النهائية، وهي مرحلة ترشيحات الجمهور التي سيكون لها وزن مهم في حساب الناشئين الفائزين، وسيكون التصويت من خلال قناة دبي الرياضية والموقع والتطبيق الإلكتروني أيضاً.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة خلال مؤتمر صحفي يعقد نوفمبر المقبل، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي الكبير 10 يناير.