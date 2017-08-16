دوري رجال السلة ينطلق 3 أكتوبر

علي معالي (دبي)

ناقشت اللجنة الفنية في اتحاد كرة السلة، الترتيبات الخاصة للموسم الجديد على مستوى المراحل السنية والشباب والكبار من تحديد عدد وأسماء الفرق المشاركة، خاصة في كل مرحلة من المراحل السنية، على أن يتم اتخاذ القرار واعتماد الأمور الخاصة بهذه الفئة في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل، ويبدأ موسم منافسات الرجال 3 أكتوبر، وتنطلق منافسات المراحل السنية 29 من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأول برئاسة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، والذي قال: «سيشارك منتخب الشباب في بطولة دوري الشباب، وهو قرار سابق لمجلس إدارة الاتحاد، وهذه المسابقة الخاصة بهذه المرحلة السنية ستنطلق 26 الشهر المقبل، وهي فرصة طيبة لمنتخب الشباب لكي يظهر التجانس المناسب»، أملاً في تكوين منتخب قوي يكون قادراً على المنافسة خلال البطولات المقبلة، ومنها الخليجية المنتظر إقامتها في فبراير المقبل في البحرين.

وأضاف: «هناك ترتيب جيد للموسم الجديد بعد أن تمت مراعاة كل المشاركات الخارجية».

من جانبه، عبر عبدالحميد إبراهيم، مدرب المنتخبات الوطنية، عن سعادته الكبيرة بما جاء في معسكر منتخب الشباب الأخير الذي أقيم في تركيا لمدة 12 يوماً، وقال: «هذا المنتخب أساس مستقبل اللعبة فيما يخص المنتخبات الوطنية، وفي الوقت الراهن نقوم بإعداده بالشكل المناسب قبل المشاركة في البطولة الخليجية المقررة ة في البحرين في فبراير المقبل».