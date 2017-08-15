«ملف العلمانية» صحافة تنويرية

إعداد: محمود عبد الله (أبوظبي)- ثناء عطوي (بيروت)- ساسي جبيل (تونس)- إيهاب الملاح (القاهرة)

ثمّن مثقفون وباحثون ومتخصصون عرب ملحق «الاتحاد الثقافي» الذي تصدره جريدة «الاتحاد» معتبرين أنه تجربة رائدة ومتميزة وعميقة على صعيد إرساء نسق ثقافي مختلف، ينبع من تفكيرها ورؤيتها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية رائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كسبت السبق وحققت الانعطافة التاريخية التي جعلت منها اليوم حاضنة تنوير في المشهد الفكري العربي، ولاغنى عن دورها في سبيل ثقافة الحوار والاختلاف والتعددية والاعتدال، مؤكدة بذلك عملها الدؤوب من أجل إبعاد شبح التطرف ومقاومة الإرهاب والتكفير.. بالتفكير والتدبير.

وكان «الاتحاد الثقافي» خصص عدده الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2017، لمفهوم العلمانيّة في تفاعل ذكيّ مع خطاب سياسيّ وإعلاميّ متنوّع ومتفاوت حول هذه المسألة، إثر تصريح السّفير الإماراتي في الولايات المتّحدة الأميركيّة حول مسألة العلمانيّة، جرياً على عادته في التعاطي مع القضايا الثقافية المختلفة. وقد حرص «الاتحاد الثقافي» على طرح مفهوم العلمانية في إطاره الواسع، الشامل، وتبيان ما يعبر عنه المفهوم اصطلاحاً، وبسط دلالاته ومعانيه، ونشأته، وتفصيل مراحل تطوره التاريخية، لوضع القارئ أمام صورة شاملة حول مصطلح إشكالي، مشوّه في الذهن العام.. فضلاً عن التساؤل عن أسباب تراجع الفكر العربي العلماني اليوم، وما هي الدولة العلمانية وما هي الدولة الدينية، وإيضاح الفارق بينهما؟ وهل يمكن قيام دولة دينية، كيف؟ ولماذا؟ ثم كان من الضروري التساؤل عن آفاق العلمانية، هل لها مستقبل في العالم العربي؟

ولئن تناولت الكتابات التي تضمّنها الملفّ العلمانيّة من جوانب عدّة تتراوح بين البعد الفلسفيّ والبعد التّاريخيّ والبعد السياسيّ لقضيّة العلمانيّة فإنّ معظمها نوّه بكون العلمانيّة ليست في حرب ضدّ الدّين، وذلك ليس فقط على سبيل الرّدّ على حملة التّشويه التي طالت تصريحات السّفير يوسف العتيبة بل ردّا على مختلف الحملات التي كانت تستهدف باستمرار الخطاب العلماني عن سوء فهم حيناً، وعن سوء نيّة أحياناً. بل بيّنت بعض المقالات الواردة في هذا الملفّ أنّ مصطلح العلمانيّة، ولئن كان حديث الاستخدام في الأدبيّات السياسيّة العربيّة الحديثة، فإنّ كثيراً من مضامينه كان يعتمل في التّاريخ العربيّ الإسلاميّ في مناسبات مختلفة سواء داخل مؤسّسات الحكم السّياسيّ أو داخل مؤسّسات الفقه والتّشريع. ونقدّر أنّ النّظر والتعليق على مقالات هذه الملفّ من شأنه أن يحفّز على التّفاعل أكثر مع هذه المقاربات التي بسطها أمامنا كتّاب مشهود لهم بالصّرامة العلميّة.

.سليمان موسى الجاسم: