«ملف العلمانية» صحافة تنويرية

إعداد: محمود عبد الله (أبوظبي)- ثناء عطوي (بيروت)- ساسي جبيل (تونس)- إيهاب الملاح (القاهرة)
ثمّن مثقفون وباحثون ومتخصصون عرب ملحق «الاتحاد الثقافي» الذي تصدره جريدة «الاتحاد» معتبرين أنه تجربة رائدة ومتميزة وعميقة على صعيد إرساء نسق ثقافي مختلف، ينبع من تفكيرها ورؤيتها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية رائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كسبت السبق وحققت الانعطافة التاريخية التي جعلت منها اليوم حاضنة تنوير في المشهد الفكري العربي، ولاغنى عن دورها في سبيل ثقافة الحوار والاختلاف والتعددية والاعتدال، مؤكدة بذلك عملها الدؤوب من أجل إبعاد شبح التطرف ومقاومة الإرهاب والتكفير.. بالتفكير والتدبير.
وكان «الاتحاد الثقافي» خصص عدده الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2017، لمفهوم العلمانيّة في تفاعل ذكيّ مع خطاب سياسيّ وإعلاميّ متنوّع ومتفاوت حول هذه المسألة، إثر تصريح السّفير الإماراتي في الولايات المتّحدة الأميركيّة حول مسألة العلمانيّة، جرياً على عادته في التعاطي مع القضايا الثقافية المختلفة. وقد حرص «الاتحاد الثقافي» على طرح مفهوم العلمانية في إطاره الواسع، الشامل، وتبيان ما يعبر عنه المفهوم اصطلاحاً، وبسط دلالاته ومعانيه، ونشأته، وتفصيل مراحل تطوره التاريخية، لوضع القارئ أمام صورة شاملة حول مصطلح إشكالي، مشوّه في الذهن العام.. فضلاً عن التساؤل عن أسباب تراجع الفكر العربي العلماني اليوم، وما هي الدولة العلمانية وما هي الدولة الدينية، وإيضاح الفارق بينهما؟ وهل يمكن قيام دولة دينية، كيف؟ ولماذا؟ ثم كان من الضروري التساؤل عن آفاق العلمانية، هل لها مستقبل في العالم العربي؟
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.سليمان موسى الجاسم:
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