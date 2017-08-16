سباق «الدواثلون» ينطلق 25 أغسطس

الشارقة (وام)

فتحت «جزيرة العلم» في الشارقة باب التسجيل في سباق «الدواثلون» الثنائي الذي يتضمن رياضتي الجري وركوب الدراجات الهوائية الذي يقام في 25 أغسطس الجاري بالتعاون مع «فريق ترياثلون الشارقة».

والمشاركة في السباق الذي ينطلق في الخامسة و45 دقيقة صباحاً متاحة لجميع الراغبين الذين يبلغون الـ16 عاماً أو أكثر ويوفر الفرصة لاختيار فئة المشاركة إما بشكل فردي أو ضمن مجموعات حيث ينقسم السباق إلى 3 مراحل أساسية تتضمن الجري لمسافة 3 كيلومترات وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 25 كيلومتراً وأخيراً معاودة الجري لمسافة 3 كيلومترات.

ومن المقرر إغلاق جميع الطرق المجاورة لمضمار السباق، فضلاً عن توفير العديد من الوحدات الطبية ونقاط الإسعاف لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، حيث يستقبل السباق محبي الرياضة على اختلاف قدراتهم ومستوياتهم البدنية.

يستقبل السباق طلبات المشاركة وفق نظام «الأولوية لمن يأتي أولاً» قبل 24 أغسطس الجاري، وتتوزع المشاركة الفردية على عدة فئات هي الرجال والنساء من جميع الجنسيات وفئة الرجال والنساء من الإمارات، أما المشاركة ضمن مجموعات فتتوزع على فئة المشاركة المزدوجة، وهي فئة مختلطة تتكون من رجل واحد وامرأة واحدة أحدهما عداء والآخر متخصص في ركوب الدراجات الهوائية، وأخيراً فئة مفتوحة لمجموعات المشاركة المزدوجة إما ذكوراً أو إناثاً وتشمل قائمة الفائزين بالسباق في المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة.