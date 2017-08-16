سويفت يقود فريق الإمارات في «يورو آيز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات عن تشكيلة قوية ستشارك في سباق «يورو آيز سايكلاسيكس هامبورج» بقيادة الدراج البريطاني بن سويفت، وتقام الجولة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات في ألمانيا يوم الأحد المقبل، حيث يقام السباق.

ويقود بن سويفت في السباق زملاءه، سيموني كونزوني، وروبيرتو فيراري، وفيليبو جانا، وماركو ماركاتو، وأوليفييرو ترويا، ودييجو أوليسي، والدراج السلوفيني ماركو كامب.

ويقام المسار لمسافة تصل إلى 220.9 كلم، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاهدين أكثر من 750 ألف خلال النسخة الثانية والعشرين من السباق، وسيتعين على الدراجين مواجهة دورة كبيرة واحدة، تليها ثلاث دورات أقصر تتضمن منحدر فاسِبيرج - أكبر منحدرات السباق - وصولاً إلى التسلق الأخير قبل الخط النهاية بنحو 15 كلم.

وقال الدراج بن سويفت: سباق «يورو آيز سايكلاسيكس هامبورج» يعتبر مفتوحاً يتضمن عدداً من الفرص المناسبة للانطلاق، على الرغم من أنني أرجّح أن ينتهي بسباق سرعة قبيل خط النهاية.

وأضاف: سأحاول اغتنام المكان والزمان المناسبين للانضمام إلى مجموعة ضيقة أتمكن فيها من التحرك بحرية خلال سباق السرعة وصولاً إلى خط النهاية.

من جانبه، قال أورلاندو مايني، المدير الرياضي لفريق الإمارات: يعتبر هذا السباق عادة مناسباً جداً للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، ولذلك فإننا نود أن نتيح الفرصة للدراج فيراري لمواجهة أفضل دراجي سباق السرعة، لطالما كان أداء روبيرتو فيراري مميزاً جداً عندما يتولى دور آخر الدراجين ضمن مجموعتنا المتقدمة، إلا أنه أبلى جيداً أيضاً في دور قائد الفريق.

وتابع: تعد فاسبيرج الجزء الوحيد من المسار الذي يتيح للدراجين الانفصال عن المجموعة والتقدم، ولذلك يجب على الدراجين أوليسي وسويفت وماركاتو أن يكونوا مستعدين لذلك.

ويشهد هذا الأسبوع انطلاق جولة إسبانيا، والتي تعد آخر الجولات الكبرى ضمن الجولة العالمية لهذا الموسم.