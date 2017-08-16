«نازك» تحلق بكأس زايد في الجولة الثانية للتاج الثلاثي الأوروبي

عصام السيد (أوستند)

حققت خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيول العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية بمضمار ويلنجتون في مدينة أوستند البلجيكية، حيث قاد الفارس ريتشارد مولن «سفير المهرجان» الفرس «نازك» بإشراف اليزابيث بيرنارد للفوز بلقب الجولة التاسعة، «الجولة الثانية من التاج الثلاثي الأوروبي» لكأس زايد، وجاءت الثنائية عبر الفرس «ميرنا»، بإشراف ديدر جوليمين التي قادتها الفارسة البريطانية روزي جيسوب إلى لقب الجولة الحادية عشرة لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات، والتي أقيمت أمس الأول، في مضمار أوستند العريق في بلجيكا، تحت مظلة النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وشهد سباق كأس زايد للفئة الثالثة لمسافة 1800 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته المالية 35 ألف يورو، قيادة محنكة من ريتشارد مولن بطل الفرسان في الإمارات للفرس «نازك».

وكانت الصدارة قد جاءت مبكرة لصالح «نازك» حيث تمسكت بها إلى أن قطعت خط النهاية، على الرغم من المحاولات المستميتة التي قام بها وصيفها «ماي فيرست جنرال» لنيكول باتريه وبإشراف البان دي ميول، وقيادة جان بابتست هاميل، وجاء فوز «نازك» بفارق 1,25 طول، مسجلة زمناً وقدره 2:12:57 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «المنتزه مونلو» لماري أونج بقيادة روبرتو كارلوس، وإشراف اليزابيث بيرنارد.