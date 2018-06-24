«سجا سجا».. تفوز بلقب أقبح كلب

كاليفورنيا (رويترز)

فازت كلبة من فصيلة بولدوج تدعى «سجا سجا»، من أنوكا بولاية مينيسوتا الأميركية، بلقب «أقبح كلب» في مسابقة عالمية أُجريت في بيتالوما بولاية كاليفورنيا أمس الأول السبت. نالت الكلبة وعمرها تسع سنوات، التي يتدلى لسانها من فمها ولها أرجل عريضة، إعجاب لجنة المحكمين من بين ثلاثة كلاب. وقالت صاحبة الكلبة وتدعى ميجان برينارد، إنها كانت تثق بأن كلبتها «الجميلة - القبيحة» ستفوز باللقب، وإنها ستحصل على 1500 دولار قيمة جائزة الكلب الفائز. وستسافر الكلبة مع صاحبتها بالطائرة إلى نيويورك لتظهر اليوم الاثنين، في برنامج «توداي شو» على قناة «إن.بي.سي» التلفزيونية.