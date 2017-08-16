معتز الشامي (دبي)

يستعد لاعبو منتخبنا الوطني للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من بعد غد، لبدء مرحلة التحضيرات، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام منتخب السعودية يوم 29 الجاري، في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر اليابان الترتيب بـ 17 نقطة، ثم أستراليا بـ16 نقطة، ثم الأخضر السعودي ثالثا بـ 16 نقطة أيضا.

ويبدأ المنتخب تجمعه بمشاركة 23 لاعبا، بعدما أعلن باوزا ضم 30 لاعبا للتجمع، بينما يلتحق سباعي العين، بالمعسكر فور انتهاء مباراة الفريق أمام الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال اسيا المقرر لها يوم 21 الجاري.

ويسعى مدرب الأبيض لمزيد من التعرف على قدرات اللاعبين، والبحث عن أنسب الأسماء القادرة على تشكيل اضافة فنية للمنتخب، فضلاً عن سعيه المستمر لوضع يده على «التوليفة السحرية»، لمنتخبنا من أجل العودة بالفريق إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة النتائج السلبية التي انتهت باستقالة المدير الفني الأسبق مهدي علي مارس الماضي، قبل أن يتولى باوزا المسؤولية قبل أيام قليلة من مباراة تايلاند في التصفيات يونيو الماضي، والتي انتهت بالتعادل، مما زاد من صعوبة منافسة منتخبنا على مركز متقدم، رغم أن الفرصة، لا تزال قائمة «رقميا».

ويعتبر الوصول إلى التشكيلة الأمثل، التي تعيد الأبيض ألى سكة الانتصارات، هو أكبر وأهم التحديات أمام الجهاز الفني الجديد الذي لا يزال في مرحلة التعرف على قدرات اللاعبين، حيث تولى المسؤولية عقب نهاية الموسم المنصرم، ولم يشاهد مباريات الدوري بشكل كامل.

وشهدت أولى مباريات باوزا أمام تايلاند، أداء باهتا من جانب اللاعبين، كما لم يظهر الأبيض في المستوى المأمول، إلا أن عذر المدرب الوحيد كان ضيق الوقت الذي لم يمكنه من بسط نفوذه وتغيير الأداء التكتيكي للمنتخب ومن ثم طريقة اللعب، وتدعيم تشكيلة المنتخب بعناصر قادرة على صناعة الفارق، وهو ما دفع باوزا إلى رفع عدد اللاعبين إلى 30 لاعبا، استعدادا لمباراتي السعودية ومن بعدها مباراة العراق يوم 5 سبتمبر المقبل في الأردن في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال موسكو.

أما عن باقي التحديات التي تواجه منتخبنا خلال تجمعه المقبل، فهي العودة للأداء الجيد وترجمة الفرص أمام المرمى، حيث وضح استمرار اضاعة الفرص السهلة وهو ما ظهر واضحا أمام تايلاند، وهي المباراة التي كشفت مدى احتياج الأبيض للتسجيل، رغم صناعة الفرص، وهو ما دفع المدير الفني لضم أكبر عدد من لاعبي الخط الأمامي في تشكيلة المعسكر المقبل، ومن بين تلك الأسماء سهيل النوبي مهاجم بني ياس، سالم صالح مهاجم النصر، بخلاف اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية مثل باوزير والخديم، فضلا عن رأسي الحربة خليل ومبخوت ومن خلفهما عمر عبد الرحمن.

ولم يكتف المدير الفني بانتظار وصول الأندية من معسكراتها الخارجية، بل قام بجولة ميدانية أوروبية قبل أسبوع مضى، لزيارة معسكرات أندية الجزيرة والنصر وشباب الأهلي دبي.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على عقد اجتماعات فنية مع مدربي الأندية الثلاثة خلال زيارته معسكراتهم في أوروبا، كما شاهد 3 مباريات ودية لهذه الأندية، ووقف على مستوى وأداء اللاعبين.