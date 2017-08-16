معتز الشامي (دبي)
يستعد لاعبو منتخبنا الوطني للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من بعد غد، لبدء مرحلة التحضيرات، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام منتخب السعودية يوم 29 الجاري، في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر اليابان الترتيب بـ 17 نقطة، ثم أستراليا بـ16 نقطة، ثم الأخضر السعودي ثالثا بـ 16 نقطة أيضا.
ويبدأ المنتخب تجمعه بمشاركة 23 لاعبا، بعدما أعلن باوزا ضم 30 لاعبا للتجمع، بينما يلتحق سباعي العين، بالمعسكر فور انتهاء مباراة الفريق أمام الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال اسيا المقرر لها يوم 21 الجاري.
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ويعتبر الوصول إلى التشكيلة الأمثل، التي تعيد الأبيض ألى سكة الانتصارات، هو أكبر وأهم التحديات أمام الجهاز الفني الجديد الذي لا يزال في مرحلة التعرف على قدرات اللاعبين، حيث تولى المسؤولية عقب نهاية الموسم المنصرم، ولم يشاهد مباريات الدوري بشكل كامل.
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أما عن باقي التحديات التي تواجه منتخبنا خلال تجمعه المقبل، فهي العودة للأداء الجيد وترجمة الفرص أمام المرمى، حيث وضح استمرار اضاعة الفرص السهلة وهو ما ظهر واضحا أمام تايلاند، وهي المباراة التي كشفت مدى احتياج الأبيض للتسجيل، رغم صناعة الفرص، وهو ما دفع المدير الفني لضم أكبر عدد من لاعبي الخط الأمامي في تشكيلة المعسكر المقبل، ومن بين تلك الأسماء سهيل النوبي مهاجم بني ياس، سالم صالح مهاجم النصر، بخلاف اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية مثل باوزير والخديم، فضلا عن رأسي الحربة خليل ومبخوت ومن خلفهما عمر عبد الرحمن.
ولم يكتف المدير الفني بانتظار وصول الأندية من معسكراتها الخارجية، بل قام بجولة ميدانية أوروبية قبل أسبوع مضى، لزيارة معسكرات أندية الجزيرة والنصر وشباب الأهلي دبي.
وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على عقد اجتماعات فنية مع مدربي الأندية الثلاثة خلال زيارته معسكراتهم في أوروبا، كما شاهد 3 مباريات ودية لهذه الأندية، ووقف على مستوى وأداء اللاعبين.