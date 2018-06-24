دراسة: المأكولات البحرية تساعد على سرعة الإنجاب

(رويترز)
أظهرت دراسة أميركية أن الأزواج الذين يتناولون المأكولات البحرية بكثرة، ينجبون أسرع من غيرهم.
وتتبع الباحثون 500 زوج وزوجة في ميشيجان وتكساس لمدة عام، وطلبوا منهم تسجيل استهلاكهم من المأكولات البحرية ونشاطهم الزوجي. وأظهرت الدراسة أنه تزيد فرص الإنجاب بنسبة 39 بالمئة في الأيام التي يتناول فيها الزوجان المأكولات البحرية.
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وقالت أودري جاسكينز، التي قادت فريق الدراسة، وهي باحثة تغذية في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد في بوسطن «نحن نفترض أن الصلة التي لاحظناها بين تناول المأكولات البحرية والخصوبة، قد تكون ناتجة عن تحسين جودة السائل المنوي ووظيفة الدورة الشهرية، مما يعني زيادة احتمالات التخصيب ومستويات هرمون البروجيسترون، وجودة البويضة الملقحة، إذ إن دراسات سابقة لاحظت حدوث هذه الفوائد مع زيادة تناول المأكولات البحرية وتناول الأحماض الدهنية (أوميجا3)».
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