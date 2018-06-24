دراسة: المأكولات البحرية تساعد على سرعة الإنجاب

(رويترز)

أظهرت دراسة أميركية أن الأزواج الذين يتناولون المأكولات البحرية بكثرة، ينجبون أسرع من غيرهم.

وتتبع الباحثون 500 زوج وزوجة في ميشيجان وتكساس لمدة عام، وطلبوا منهم تسجيل استهلاكهم من المأكولات البحرية ونشاطهم الزوجي. وأظهرت الدراسة أنه تزيد فرص الإنجاب بنسبة 39 بالمئة في الأيام التي يتناول فيها الزوجان المأكولات البحرية.

وبحلول نهاية العام، كانت نسبة 92 بالمئة من الزوجات اللائي تناولن مع أزواجهن المأكولات البحرية أكثر من مرتين بالأسبوع قد حملن بالمقارنة مع 79 بالمئة من الأزواج الذين تناولوا مأكولات بحرية أقل. وظل الربط بين تناول المأكولات البحرية ودرجة الخصوبة قائماً حتى بعد استبعاد أثر تواتر مرات ممارسة العلاقة الزوجية.

وقالت أودري جاسكينز، التي قادت فريق الدراسة، وهي باحثة تغذية في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد في بوسطن «نحن نفترض أن الصلة التي لاحظناها بين تناول المأكولات البحرية والخصوبة، قد تكون ناتجة عن تحسين جودة السائل المنوي ووظيفة الدورة الشهرية، مما يعني زيادة احتمالات التخصيب ومستويات هرمون البروجيسترون، وجودة البويضة الملقحة، إذ إن دراسات سابقة لاحظت حدوث هذه الفوائد مع زيادة تناول المأكولات البحرية وتناول الأحماض الدهنية (أوميجا3)».

وعادة ما ينصح الأطباء البالغين بتناول وجبتين أسبوعياً على الأقل من الأسماك الدهنية مثل السالمون وسمك الماكاريل والتونة الغنية بالأوميجا3 والمرتبطة بخفض مخاطر أمراض القلب والجلطات.