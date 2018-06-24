رئيسة وزراء نيوزيلندا تطلق اسم «نيف» على طفلتها



تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 اوكلاند (أ ف ب) غادرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا أردرن، أمس الأحد، مستشفى التوليد في اوكلاند، بعدما أنجبت طفلتها لتصبح ثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودها خلال تولي مهامها. وفي أول تصريح علني لها منذ ولادة طفلتها الخميس الماضي، كشفت أردرن (37 عاماً)، عن أنها وزوجها كلارك غايفورد (40 عاماً)، قررا تسمية ابنتهما الأولى «نيف». وقالت رئيسة الوزراء حاملة طفلتها بين ذراعيها «اخترنا تسميتها نيف لأننا ببساطة نحب هذا الاسم، وعندما رأت النور بدا وكأن الاسم أتى معها». وأبدت أردرن تأثرها بكل رسائل التبريك التي تلقتها من نيوزيلندا وبلدان أخرى، بينها من العائلة الملكية البريطانية بما يشمل الملكة إليزابيث الثانية إضافة إلى دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان. وأضافت «حرصنا على شكر (النيوزيلنديين) لدعمهم ونحن جميعاً بخير.. نعاني قلة النوم لكننا بصحة ممتازة». وتحذو رئيسة وزراء نيوزيلندا حذو رئيسة الحكومة الباكستانية الراحلة بنازير بوتو التي أنجبت ابنتها عام 1990 خلال توليها السلطة. وقد تولت جاسندا أردرن زمام السلطة في أكتوبر 2017 بعد بضعة أشهر من تعيينها على رأس حزب العمال، وقد حظيت بشعبية كبيرة في وسائل الإعلام لدرجة شبهها البعض بالفرنسي إيمانويل ماكرون أو الكندي جاستن ترودو. وكانت قد أكدت بعد الإعلان عن حملها أن الإنجاب لن يؤثر في قدرتها على مزاولة مهامها، مصرحة «أنا حامل ولست مصابة بإعاقة».