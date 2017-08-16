«الصقور» يلتقي رد بلجراد في صربيا

صربيا (الاتحاد)

فاز فريق الإمارات على فريق أودزاتسي الصربي بهدفين لا شيء، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين في إطار معسكر الفريق في صربيا، استعداداً للموسم الجديد، سجل علي ربيع الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 30، فيما سجل المغربي معاوي الهدف الثاني في الدقيقة 63، وظهر فيها المردود الجيد لمعسكر صقور الإمارات، في مباراة جيدة ومتوسطة المستوى من الفريقين.

بدأ الإمارات بتشكيلة ضمت كلاً من إسماعيل ربيع في المرمى، خالد شماريخ وعلي ربيع وعمر الخديم وعبد الله موسى في الدفاع، وسعد سرور وأحمد الشامسي والحسين ومحمد كندر في الوسط وعيسى علي ومحمد سعيد في الهجوم.

جاء الشوط الأول متكافئاً، وتبادل فيه الفريقان الهجمات، ونجح علي ربيع في خطف هدف أنهى به الصقور النصف الأول لصالحهم.

وفي الشوط الثاني أجرى هاشيك عدة تبديلات حتى يعطي الفرصة لكل اللاعبين للمشاركة، ونجح الفريق في مواصلة الأداء الطيب وحسم المباراة لصالحه بالهدف الثاني. ويلعب الفريق اليوم مع فريق رد بلجراد في رابع مبارياته الودية.

وأعرب خليل الطويل رئيس البعثة عن رضاه التام عن المباراة والمستوى الجيد للفريق خلال شوطي المباراة.

وقال: النتائج في مثل هذه المباريات لا تهم إطلاقاً، الأهم هو الأداء وتجربة أكبر عدد من اللاعبين، مؤكداً أن المدرب يعمل على رفع المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين خلال فترة الإعداد الحالية، وأنه سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون بشكل عام. وأضاف: نسعى لتحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر، وأتمنى مع نهاية فترة الإعداد أن نكون وصلنا للمستوى المأمول.

وأكد مشرف الفريق أن منح الفرصة للاعبين الشباب في الموسم الجديد، يعتمد على اللاعبين أنفسهم ومدى قدرتهم على إثبات الذات، وفرض أنفسهم على التشكيل، وبشكل عام يرى الجهاز الفني أن اللاعبين الشباب خامات طيبة للغاية، ويسيرون بخطى ثابتة مع الفريق.

من جانب آخر، حرص برانكو طبيب الفريق السابق على زيارة المعسكر.