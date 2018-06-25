المراهقون يفضلون «سناب شات» على «فيس بوك»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

يسجل معدل أعمار مستخدمي «فيس بوك» ارتفاعاً مطرداً، في ظل الإقبال المتزايد للمراهقين على «إنستغرام» و«سناب شات»، بفضل ميزاتهما المصنفة على أنها عصرية و«مسلية»، غير أن الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً لا تزال تهيمن بقوة على منافساتها.

وتقول مانون (17 عاماً) التي تستخدم خصوصاً خدمتي «إنستغرام» و«سناب شات» المتمحورتين على تشارك الصور وتسجيلات الفيديو «الجميع يقولون إن (فيس بوك) بات قديماً.. أظن أن الأمر مرده لكون الأهل يستخدمون هذه الشبكة». وتوضح شارلوت (16 عاماً) «بالتأكيد (فيس بوك) بدأ يكبر مقارنة مع الفترة التي كانت والدتي تستخدمه خلالها».

وتفضل شارلوت أيضاً استخدام تطبيق «سناب شات».. «إذ يمكن وضع رسوم تعبيرية ومؤثرات خاصة، بشكل يجذب أبناء جيلي».

رغم أن «فيس بوك» لا يزال الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم مع 2.2 مليار مستخدم، يقبل الشباب بشكل متزايد على «سناب شات» و«إنستغرام» وموقع «يوتيوب». وبحسب استطلاع للرأي نشر نتائجه معهد «بيو» للبحوث نهاية مايو، يستخدم 51 % من المراهقين الأميركيين «فيس بوك» في مقابل 85 % لـ«يوتيوب» و72 % لـ«إنستغرام» و69 % لـ«سناب شات». ويشير المحللون إلى أن «فيس بوك» ستفقد مليوني مستخدم أميركي بين المراهقين والشباب البالغين هذه السنة.