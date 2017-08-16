نيجيريا تعوّل على «الذهب الأبيض» في زمن الأزمات الاقتصادية

كانو (أ ف ب)

يعد التحسّن في زراعة الأرز واحداً من العوامل الإيجابية القليلة جداً في نيجيريا، في ظلّ الانكماش الاقتصادي. وقد سجّلت هذه الزراعة نمواً كبيراً، إذ بات البلد ينتج خمسة ملايين و700 ألف طن سنوياً، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف المحاصيل السنوية قبل عشر سنوات.

ويقول فرنسي نويلين، مدير قسم نيجيريا في مركز «أفريكا رايس» للأبحاث الزراعية، حول الأرز «نحن نشهد اليوم ثورة في الذهب الأبيض، لقد أدرك الناس أنه لا يمكن الاعتماد حصراً على النفط» الذي يشكّل 70% من إيرادات هذا البلد. وباتت نيجيريا، أكبر مستهلك للأرز في أفريقيا، من أكثر الدول التي تستورده، علماً أن مساحات كبيرة منها ما زالت غير مستثمرة في الزراعة.

في منطقة كانو نفسها، كان مصنع «غرين برو» متخصصاً في إنتاج الدقيق وعلف الدجاج، لكنه تحوّل قبل أربعة أعوام إلى إنتاج الأرز، ويقول مدير الإنتاج فيه ساليسو صالح: «إنتاج الأرز مربح أكثر، هو طعام أساسي في مجتمعنا».

لكن مع الطلب المحلي الكبير على الأرز، والذي يبلغ سبعة ملايين و800 ألف طن في السنة، يستورد النيجيريون ربع حاجتهم من الخارج، وخصوصاً من الهند وتايلاند، وذلك من خلال مرفأ لاغوس ثم مروراً بدولة بنين برّاً. ويبلغ طول الحدود بين نيجيريا وبنين 800 كيلومتر، معظمها مناطق وعرة، ويقول نويلن: «يشكّل التهريب مشكلة كبرى تقوّض الإنتاج المحلي، وتحاول الحكومة أن تسدّ النقص» مدفوعة باقتناعها أنه يمكن بلوغ الاكتفاء الذاتي.