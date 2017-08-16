أرباح المصرية للاتصالات تنمو 22 % في الربع الثاني

القاهرة (رويترز)

قالت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط أمس، إن صافي أرباحها ارتفع 22 % في الربع الثاني من العام إلى 1.268 مليار جنيه (71.15 مليون دولار) بدعم من النمو القوي للمبيعات.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن مبيعاتها قفزت 40.7 % إلى 4.637 مليار جنيه في الربع الثاني من السنة الحالية.

وعزا أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي للشركة، نمو الأرباح إلى «قوة أداء قطاع التجزئة، هذا الأداء المتميز تمهيدا لتقديم الشركة خدمات المحمول في النصف الثاني لعام 2017 كمشغل اتصالات متكامل».

وكانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، لكنها لم تحصل على الترددات حتى الآن.

وفي النصف الأول من هذا العام زادت أرباح الشركة 12.6 % إلى 2.608 مليار جنيه. وتملك الحكومة المصرية 80 % من أسهم المصرية للاتصالات.

وقفزت إيرادات الشركة 38.8 % إلى 8.828 مليار جنيه في النصف الأول من هذا العام. وتوقع البحيري نمو الإيرادات المجمعة للشركة بمعدل سنوي مركب 11 % خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 16 % بحلول 2022.