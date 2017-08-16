أرباح المصرية للاتصالات تنمو 22 % في الربع الثاني

القاهرة (رويترز)
قالت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط أمس، إن صافي أرباحها ارتفع 22 % في الربع الثاني من العام إلى 1.268 مليار جنيه (71.15 مليون دولار) بدعم من النمو القوي للمبيعات.
وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن مبيعاتها قفزت 40.7 % إلى 4.637 مليار جنيه في الربع الثاني من السنة الحالية.
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وكانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، لكنها لم تحصل على الترددات حتى الآن.
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وقفزت إيرادات الشركة 38.8 % إلى 8.828 مليار جنيه في النصف الأول من هذا العام. وتوقع البحيري نمو الإيرادات المجمعة للشركة بمعدل سنوي مركب 11 % خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 16 % بحلول 2022.