«مصائب» النفط في فنزويلا «فوائد» في آسيا

سنغافورة، هيوستن (رويترز)

قال تجار ومحللون في قطاع النفط إن آسيا ستكون المستفيد الأكبر من أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على قطاع النفط في فنزويلا، حيث يمكن إعادة توجيه صادرات الدولة العضو في أوبك إلى آسيا لسد فجوة تسببت بها تخفيضات إنتاج الخام.

وتدرس واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي ردا على الحملات التي يشنها الحزب الاشتراكي الحاكم على مسؤولين وأحزاب معارضين للحكومة. وقد يتسبب فرض حظر على الخام الفنزويلي في توقف الواردات الأميركية منه والبالغة نحو 740 ألف برميل يوميا.

وسترحب المصافي الآسيوية بالخام الثقيل، حيث قلصت تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا النوع من الخام بشكل رئيسي. وفي الوقت ذاته يعزز بدء تشغيل مصاف جديدة الطلب على الخام.

ويقول محللون وتجار إن الصين والهند، أكبر مشترين للخام الفنزويلي بعد الولايات المتحدة، لديهما مجال لزيادة وارداتهما في حين تسعى شركات تكرير أخرى في شمال آسيا، تملك معدات متطورة بما يكفي لتكرير الخام الفنزويلي الثقيل، للاستفادة من هذه الإمدادات.