«الاتحاد العقارية» تجنب مخصصات 2.8 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

قرر مجلس الإدارة «الاتحاد العقارية»، تجنيب مخصصات يصل مجموعها إلى 2.8 مليار درهم وتم تبليغ هذا القرار إلى كل من الجهات التنظيمية ومساهمي الشركة، وأدت إلى خسائر صافية بقيمة 2.3 مليار درهم للربع الثاني. وتعكس تلك المخصصات، المقاربة الرشيدة للمخاطر، التي يعتمدها مجلس الإدارة الجديد. وقال ناصر بطي عمير بن يوسف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية: «الإجراءات التي قمنا باتخاذها تتماشى مع حمايتنا لقيمة العلامة التجارية وإرثها الطويل الذي نفتخر به، وقد قررنا لمرة واحدة ونهائية معالجة الإجراءات المحاسبية غير النظامية».