«جي إف إتش» تنفذ استحواذاً بـ1.2 مليار دولار

البحرين (الاتحاد)

استكملت مجموعة جي إف إتش المالية، عملية استحواذ على محافظ استثمارية للبنى التحتية تقدر بـ1.2 مليار دولار في أفريقيا والشرق الأوسط، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، تم التمويل من خلال زيادة رأس المال بقيمة 315 مليون دولار، ما أدى إلى زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للمجموعة إلى 975 مليون دولار.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن سعداء باستكمال هذا الاستحواذ الذي يعد الأهم في تاريخ جي إف إتش وأحد أبرز مراحل استراتيجيتنا الجديدة، إذ يضيف أحد الخطوط الرئيسية الأخرى لأعمال المجموعة».