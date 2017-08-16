77 % نمو صافي أرباح «دانة غاز» في النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

ارتفع إجمالي إيرادات «دانة غاز» خلال النصف الأول من 2017 إلى 222 مليون دولار، وصافي أرباحها إلى 23 مليون دولار، مقارنة بإجمالي إيرادات قدره 178 مليون دولار وصافي أرباح قدره 13 مليون دولار في النصف الأول من 2016.

أما في الربع الثاني من 2017، فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة 104 ملايين دولار وصافي أرباحها 12 مليون دولار مقارنة بـ 96 مليون دولار و7 ملايين دولار على التوالي، في الربع الثاني من 2016.

ويعزى النمو القوي في ربحية الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 إلى عوامل عدة، من أبرزها نمو الإيرادات بنسبة 25% ونمو حصة الشركة من الأرباح في إقليم كردستان العراق، إلى جانب التأثير الإيجابي لبرنامج إدارة النفقات، والذي ساهم في خفض النفقات التشغيلية بنسبة 7%، وارتفاع الدخل من بنود أخرى بمقدار 5 ملايين دولار، وأخيراً انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 8 ملايين دولار.

وفي مقابل هذه الزيادة، شهدت الشركة انخفاضاً جزئياً في الدخل المتأتي من الاستثمار والتمويل.