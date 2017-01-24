التحقيقات ترجح تقديم نتنياهو للمحاكمة بقضايا فساد

القدس المحتلة، رام الله(الاتحاد)

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس، أن الشرطة تعتزم التوصية بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للمحاكمة في ما يعرف بـ«القضية 1000»، التي يشتبه فيها بأنه وزوجته حصلا على سيجار ومشروبات روحية بمئات آلاف الشواكل من رجل الأعمال أرنون ميلتشين. ونقلت صحيفة «هاآرتس» أن الشرطة لديها بيانات كافية للشبهات ضد نتنياهو، بينما قال مصدر قضائي، إن التحقيقات أظهرت أن جزءاً من الشبهات صحيحة، لذا فإن التقديرات ترجح التوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة.

وفيما يخص «القضية 2000» التي تتعلق بمحادثات نتنياهو مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نوني موزيس، فإن الحقائق واضحة، ولكن الخلاف هو في تفسيرها من الناحية القانونية وإن كانت تنطوي على مخالفات جنائية. وصرح المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، أنه وحدة محاربة الفساد والجريمة، ستنتهي من التحقيق في ملفات الفساد الضالع بها نتنياهو، خلال الأسابيع المقبلة.