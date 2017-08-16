«أكاديمية دبي» تدرب 1480 من رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

دربت ‬أكاديمية ‬دبي ‬لريادة ‬الأعمال، ‬الذراع ‬التعليمية ‬لمؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬إحدى ‬مؤسسات ‬اقتصادية ‬دبي، ‬1480 ‬من ‬رواد ‬الأعمال ‬في ‬النصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقابل ‬1100 ‬خريج ‬في ‬عام ‬2016 ‬بزيادة ‬قدرها ‬43%.

وحصل المتدربون على 50 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل في النصف الأول من عام 2017، مقارنة بـ44 ورشة عمل تم تنظيمها خلال النصف الأول من 2016. ويأتي هذا النمو في البرامج التدريبية نتيجة إقبال رواد الأعمال الطموحين على البرامج التي تقدمها الأكاديمية، والتي تغطي بدورها مختلف قطاعات الأعمال وتواكب تطلعات رواد الأعمال المقبلين بمشاريعهم للتنافس في السوق المحلي.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تحقق أكاديمية دبي لريادة الأعمال نجاحات متتالية عاماً تلو الآخر على جميع الصعد، بدءاً من نمو عدد المتدربين بواقع 43% خلال النصف الأول، وصاحب ذلك نمو في معدل البرامج التدريبية بواقع 14%.

وتؤكد هذه الأرقام، التي تتصاعد بشكل إيجابي، القيمة الفعلية للبرامج التدريبية على كل المستويات، ونتوقع لرواد الأعمال النهوض بمشاريع قيمة وذات عائد اقتصادي مجزٍ في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نعمل باستمرار على تطوير كل ما يقدم لهم من خدمات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية المختلفة».