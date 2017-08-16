«كهرباء أبوظبي» تستقبل السفير الكازاخي لدى الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها بين الطرفين.

ورحب عبد الله الأحبابي، بالزيارة وأهميتها في تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات كافة لاستعراض تجربة الهيئة باعتبارها أنموذجاً رائداً على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، أشاد خيرات لاما شريف، بالمكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارات عموما وأبوظبي على وجه التحديد، وأثر ذلك في التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة وخاصة في مجال الطاقة، كما أعرب عن شكره وتقديره لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي لإتاحة هذا اللقاء مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين الصديقتين.

وعلى هامش الزيارة قام السفير الكازاخي بتسليم رئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة رسمية لحضور معرض «إكسبو أستانا 2017»، ودعوة مماثلة من شركة «غاز انيرجي» المتخصصة بمجالات الطاقة والنفط والغاز لحضور منتدى يناقش تأمين مستقبل الطاقة خلال الفترة من السابع إلى الثامن من شهر سبتمبر المقبل.