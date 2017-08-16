تأسيس مجلس أعمال إماراتي جنوب أفريقي

أبوظبي (الاتحاد)

وقع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي، ورئيس مجلس الأعمال السود بجنوب أفريقيا، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي جنوب أفريقي.

جاء ذلك خلال استقبال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي، رئيس مجلس الأعمال السود جنوب الأفريقي سليو ماشايو راسيثابا، والأمين العام جورج جونس ساباليلا، بحضور حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، ومحمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

وأكد الرميثي عقب إعلان تأسيس المجلس، دعم اتحاد الغرف وغرفة الأعضاء ومساندتها لكل المبادرات الاستثمارية التي تعزز مستوى التعاون الاستثماري وتساهم في زيادة التبادل التجاري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وأضاف أن اتحاد الغرف يشجع أصحاب الأعمال الإماراتيين على استكشاف الفرص المتاحة خاصة في مجالات الإنشاءات والتصنيع الغذائي والاستثمار الزراعي وغيرها، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تزخر بالفرص الاستثمارية، خاصة أن الدولة تقوم بمشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية تحضيراً لـ«إكسبو 2020»، وشدد على أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين فرص استثمارية.