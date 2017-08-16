خطة لرفع إنتاج محطات الكهرباء 50% في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشف الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة نفذت دراسة مستفيضة لشبكات الكهرباء في الشارقة للتعرف إلى السلبيات ومواطن الضعف في الشبكات، وقال إن الخطط المستقبلية لمشروعات الهيئة تستهدف رفع كفاءة إنتاج الطاقة بالمحطات بنسبة 50% وترشيد استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 30%.

جاء ذلك خلال استقبال الليم، لوفد سنغافوري يضم ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية والشركات العاملة في مجال الطاقة برئاسة السيد لي بو شو نيكولاس والسيد لو كيم تياك الاستشاريان بمؤسسة كارلو. وأكد أن الهيئة تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير حزمة من البرامج والمشروعات التي تنفذها وتستهدف كل شرائح وفئات المجتمع لتحقيق الرضا عن الخدمات التي تقدمها في مجالات عملها، سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعي.

وأوضح الليم، أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنجزت مشروعاً لإلغاء خطوط الكهرباء الهوائية التي تغذي عدداً من المناطق واستبدالها بكابلات كهرباء أرضية بطول يتجاوز 70 كم، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في إمارة الشارقة.