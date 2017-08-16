تسجيل الشركات في النظام الضريبي منتصف سبتمبر

يوسف البستنجي(أبوظبي)

تفتح الهيئة الاتحادية للضرائب باب التسجيل الإلكتروني للشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الامتثال الضريبي منتصف الشهر المقبل، حسب ما أعلن خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة أمس، بمقر وزارة المالية بأبوظبي، للتعريف بخطتها التشغيلية للفترة المقبلة.

وقال البستاني، إنه من المتوقع بدء تحصيل الضريبة الانتقائية خلال الربع الرابع من 2017، وتشمل نحو 250 شركة مصنعة ومستوردة ولوجستية تعمل في توريد السلع المستهدفة بهذه الضريبة للسوق المحلية، فيما يبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل 2018، والتي تشمل المرحلة الأولى منها نحو 350 ألف شركة.

وأكد أن تأثير الضريبة على تكلفة المعيشة سيكون محدودأ ولن يتجاوز 1.4 % للسنة الأولى فقط.

وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100% من سعر البيع بالتجزئة على منتجات التبغ والسجائر ومشروبات الطاقة وبنسبة 50% من سعر البيع بالتجزئة أيضا على مجموعة المشروبات الغازية والمياه الغازية.