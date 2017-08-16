  • الأربعاء 24 ذي القعدة 1438هـ - 16 أغسطس 2017م

بدء تحصيل الضريبة الانتقائية من 250 شركة مصنعة ومستوردة في الربع الرابع من 2017

تسجيل الشركات في النظام الضريبي منتصف سبتمبر
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تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017

يوسف البستنجي(أبوظبي)

تفتح الهيئة الاتحادية للضرائب باب التسجيل الإلكتروني للشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الامتثال الضريبي منتصف الشهر المقبل، حسب ما أعلن خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة أمس، بمقر وزارة المالية بأبوظبي، للتعريف بخطتها التشغيلية للفترة المقبلة.

وقال البستاني، إنه من المتوقع بدء تحصيل الضريبة الانتقائية خلال الربع الرابع من 2017، وتشمل نحو 250 شركة مصنعة ومستوردة ولوجستية تعمل في توريد السلع المستهدفة بهذه الضريبة للسوق المحلية، فيما يبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل 2018، والتي تشمل المرحلة الأولى منها نحو 350 ألف شركة.

وأكد أن تأثير الضريبة على تكلفة المعيشة سيكون محدودأ ولن يتجاوز 1.4 % للسنة الأولى فقط.

وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100% من سعر البيع بالتجزئة على منتجات التبغ والسجائر ومشروبات الطاقة وبنسبة 50% من سعر البيع بالتجزئة أيضا على مجموعة المشروبات الغازية والمياه الغازية.

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب، استكملت تقريبا الإجراءات والأنظمة اللازمة لبدء التسجيل، وهي حاليا في المراحل التجريبية لتلك الأنظمة، حيث ستبدأ عمليات التسجيل للشركات المعنية بداية من منتصف سبتمبر 2017. ... المزيد
     
 

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