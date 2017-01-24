الاحتلال يصيب صياداً بغزة ويعتقل 24 فلسطينياً

رام الله، غزة (الاتحاد)

أصيب الصياد أورانس السلطان، صباح أمس، بجراح خطيرة برصاص قوات البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما اعتقل جنود الاحتلال 24 فلسطينياً من مدن الضفة الغربية، بينهم فتاة من مخيم العروب بمحافظة الخليل.

وأفاد نزار عياش نقيب الصيادين بالقطاع بإصابة السلطان بعيار مطاطي في الرأس، في المياه الفلسطينية ولم يكن قد شكل خطراً على إسرائيل خاصة وأنه كان يسعى للبحث عن رزقه ورزق عائلته. واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، (24) مواطناً من محافظات الضفة الغربية، بينهم فتاة. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل 9 مواطنين من القدس، منهم 6 فتية قاصرين من بلدة العيسوية، إضافة إلى 3 شباب من البلدة القديمة ورأس العمود. كما اعتقل 5 شبّان من محافظة بيت لحم، إضافة إلى 4 مواطنين من محافظة الخليل، منهم الفتاة ثريا أبوسل من مخيم العروب. وطالت اعتقالات الاحتلال 4 آخرين من نابلس، إضافة إلى فتى يدعى أحمد نور الدين ريان (15 عاماً) من بلدة عزون بمحافظة قلقيلية.

من جهة أخرى، تصدى مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية، صباح أمس، لمجموعاتٍ من المستوطنين اليهود، خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك.

وجددت مجموعات من المستوطنين اقتحامها الاستفزازي للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة، في الوقت الذي نفذ فيه المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد المبارك. بينما واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئة الشبان، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم الى المسجد المبارك. وعرقلت سلطات الاحتلال مسيرة بالمركبات انطلقت من قلنسوة والنقب في الداخل المحتل باتجاه القدس، في إطار فعاليات لجنة المتابعة، رداً على التصعيد في هدم المنازل العربية. وقامت شرطة الاحتلال بتحرير مخالفات بحق السيارات المشاركة بالمسيرة بهدف عرقلة استمرار وصولها إلى القدس.

إلى ذلك، استنكرت وزارة الزراعة بغزة، قيام طائرات الاحتلال برش المناطق الشرقية للقطاع بالمبيدات السامة. وأوضح المهندس أدهم البسيوني رئيس قسم المكافحة المتكاملة، في تصريح صحفي أنّ طائرات الاحتلال رشّت صباح أمس الشريط الحدودي شرق محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، بالمبيدات السامة، ما أدى إلى تضرر مساحات واسعة من المحاصيل الخضراء. وأشار البسيوني، إلى أن هذه المبيدات التي يرشها الاحتلال تقضي على المجموع الخضري للنبات وكذلك المجموع الجذري، ما يتسبب بدمارها تماماً، مبيناً أنه لا تتوافر لدى الوزارة أي إحصائية حول طبيعة وحجم الأضرار حتى اللحظة.