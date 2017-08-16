إنجاز 58 % من مشروع تصنيف المباني والمكاتب في عجمان

عجمان (وام)

اطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، على مراحل إنجاز مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية الذي أطلقته الدائرة مطلع العام 2017 وبلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 58%.

وثمن الشيخ عبد العزيز النعيمي حرص فريق تنفيذ المشروع على الأخذ بمقترحات وآراء شركاء الدائرة الاستراتيجيين والملاك والمستثمرين وأصحاب المكاتب العقارية في سبيل إنجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الثقة والشفافية وخلق سوق عقارية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بمساهمة جميع الأطراف المعنية وتحت إشراف ورقابة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

ومن شأن مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية التسهيل على المستثمرين ومعرفة مستوى الخدمات المقدمة من المباني والمكاتب العقارية بأسلوب مبتكر وفعال يعزز المنافسة ويرفع كفاءة السوق العقاري في إمارة عجمان.