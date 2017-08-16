أبوظبي (الاتحاد ووكالات)

تلقت مجموعة الاتحاد للطيران إخطارا من طيران برلين يفيد بتقدم الأخيرة بطلب وضعها تحت «الحراسة القضائية»، نتيجةً التدهور المتسارع في الأداء التجاري للشركة الألمانية.

وقال متحدث رسمي باسم المجموعة في بيان: «نُعرب عن عميق أسفنا، بشأن هذه التطورات الواقعة، لاسيّما أن مجموعة الاتحاد للطيران قد وفرت دعماً مكثفاً للشركة لمواجهة تحديات السيولة السابقة ودعمها في جهود إعادة الهيكلة وذلك على مدار السنوات الست الماضية».

وأضاف أن مجموعة الاتحاد للطيران ضخت في أبريل من العام الحالي تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار إلى طيران برلين، إلى جانب دعمها طيران برلين في استكشاف خيارات استراتيجية بديلة. إلا أن أعمال طيران برلين قد تدهورت بشكل غير متوقع، ما منعها من تخطي التحديات الصعبة ومن تطبيق حلول استراتيجية بديلة. وأشار المتحدث إلى أنه في ظل هذه الظروف الراهنة، وباعتبار المجموعة مساهما في حصص أقلية، أن المجموعة لا يمكنها تقديم المزيد من التمويلات التي يمكنها أن تزيد من المخاطر المالية غير أنها تظل منفتحة إزاء كافة الحلول المجدية من الناحية التجارية.

ونوه «نتوقع أن يستمر وضع عمليات طيران برلين تحت الحراسة القضائية. لدينا علاقات تجارية مع طيران برلين على امتداد مجموعة من المجالات، منها عمليات المشاركة بالرمز وسندعم إدارة طيران برلين خلال هذه الأوقات العصيبة».