أبوظبي (الاتحاد ووكالات)
تلقت مجموعة الاتحاد للطيران إخطارا من طيران برلين يفيد بتقدم الأخيرة بطلب وضعها تحت «الحراسة القضائية»، نتيجةً التدهور المتسارع في الأداء التجاري للشركة الألمانية.
وقال متحدث رسمي باسم المجموعة في بيان: «نُعرب عن عميق أسفنا، بشأن هذه التطورات الواقعة، لاسيّما أن مجموعة الاتحاد للطيران قد وفرت دعماً مكثفاً للشركة لمواجهة تحديات السيولة السابقة ودعمها في جهود إعادة الهيكلة وذلك على مدار السنوات الست الماضية».
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ونوه «نتوقع أن يستمر وضع عمليات طيران برلين تحت الحراسة القضائية. لدينا علاقات تجارية مع طيران برلين على امتداد مجموعة من المجالات، منها عمليات المشاركة بالرمز وسندعم إدارة طيران برلين خلال هذه الأوقات العصيبة».
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