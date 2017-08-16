85 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات نهاية شهر يوليو الماضي نحو 24 ألفاً و832 غرفة، شكلت نحو 26% من إجمالي الغرف قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، والبالغة نحو 95 ألفاً و89 غرفة، حسب بيانات مؤسسة «إس تي آر جلوبال».

وقدر التقرير الشهري للمؤسسة إجمالي عدد الفنادق قيد الإنشاء في دولة الإمارات حتى نهاية يوليو 2017 بنحو 85 فندقاً، بحصة بلغت 28.2% من إجمالي الفنادق قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط والبالغة 301 فندق.

ووفقاً للتقرير استحوذت الإمارات والسعودية معاً على نحو 34.2% من إجمالي عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط والبالغ عددها 301 فندق، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى من ناحية عدد الفنادق بإجمالي 85 فندقاً جديداً في الدولة، تلتها السعودية بحصة بلغت نحو 6%، إذ تشهد المملكة إنشاء 18 مشروعاً فندقياً جديداً في مدينة مكة المكرمة بطاقة 23816غرفة.

وأفاد تقرير مؤسسة «إس تي آر جلوبال» بوجود أكثر من 590 فندقاً جديداً قيد التخطيط والتعاقد والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إجمالية للغرف تقدر بنحو 166166 غرفة.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام شهدت زيادة في نهاية يوليو الماضي بنسبة 6.6% بإجمالي الغرف في الفنادق قيد التعاقد في المنطقة مقارنة مع أرقام يوليو 2016، وبزيادة قدرها 14.3% بإجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء عند مقارنة عام مقابل عام.

وتتضمن بيانات المؤسسة المشاريع الفندقية التي يجري تنفيذها حالياً، وكذلك المشاريع التي دخلت مرحلة التخطيط النهائي، والتي في مرحلة التخطيط، ولا تتضمن المشاريع غير المؤكدة بعد.

وتعكس طفرة الاستثمارات الفندقية في الإمارات النمو المتسارع في القطاع السياحي في الدولة التي باتت وجهة سياحية رئيسية للسياح من كل أنحاء العالم، بفضل ما تتمتع به من بنية ومعالم سياحية متنوعة تغطي إمارات الدولة كافة.

ويخطط العديد من العلامات الفندقية العالمية الشهيرة للفوز بعقود إدارة وتشغيل العديد من الفنادق في قطاع الضيافة الإماراتي خلال السنوات المقبلة للاستفادة من آفاق النمو الواعدة في هذا القطاع، حيث يتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 110 آلاف غرفة نهاية العام، مع دخول 13 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق، خلال 4 سنوات، وفقاً لدراسة صادرة عن شركة فيابيليتي للاستشارات، التي توقعت أن يصل إجمالي عدد الغرف إلى 162315 غرفة مع نهاية 2019.