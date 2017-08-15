كوبو آبيه.. كافكا اليابان

علي كنعان

يعد كوبو آبيه أول روائي ياباني يحظى بشهرة عالمية واسعة في النصف الثاني من القرن الماضي، وهو معروف بأنه كاتب تجريبي، وقد ظلت موضوعة الاغتراب تشغل معظم أعماله. والغرب، الذي لا ينظر إلى الشرق إلا عبر مراياه، يرى أن الكاتب متأثر بكافكا إلى حد ما، كما كان من المعجبين بدوستويفسكي وإدغار ألن بو. لكنه، رغم هذه الإحالات، يظل محتفظاً بصوته الياباني الخاص وملامحه الإبداعية المتميزة. ولعل أزمته راجعة إلى تعدد الأماكن التي أمضى فيها المراحل الأولى من حياته، إذ عاش عدة سنوات من طفولته مع أمه في هوكَّايدو، أقصى جزيرة في الشمال الياباني، وكانت نشأته في منشوريا مع والده الذي كان طبيباً في الخدمة العسكرية هناك، ثم عاد ليدرس الطب في طوكيو، ولكنه لم يمارس هذه المهنة في حياته. وربما درس هذا الاختصاص التماساً للإعفاء من التجنيد الإلزامي، أو بتأثير والده. ولقد تخرج الفتى في كلية الطب في جامعة طوكيو سنة 1948، وهو في الرابعة والعشرين، ويروى عنه أنه كان يقول ساخراً: «درست الطب لكي لا أعمل في هذه المهنة»!

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في قصته القصيرة أكاي مايو (الشرنقة الحمراء)، يرصد الكاتب حالة الاغتراب الوجودي والعزلة الخانقة التي يعانيها البطل في حياته، ويستغرق متفكراً فيها وهو يهيم في شوارع المدينة، على غير هدى. رجل مستلب مقطوع الجذور، لا بيت له ولا عنوان، لا يشعر بأي استقرار أو سكينة، ولا يدري كيف الخلاص. المشكلة تشغل باله بعمق، ولا يدرك أسبابها ولا يعرف حلاً لها. لكن رؤية الكاتب السياسية تبدو واضحة، فهو يتخذ موقفاً نقدياً صارماً من الدولة والمجتمع معاً. وربما كان انتماؤه للحزب الشيوعي، ثم خيبته فيه وانسحابه منه بعد احتدام الصراع بين ستالين وتروتسكي، فضلاً عن إيثاره السكن والعيش في ضواحي طوكيو، بعيداً عن بهرج العاصمة وصخبها وعلاقاتها الرسمية والاجتماعية المتشابكة.. هذه الأسباب مجتمعة ضاعفت من إحساسه بالإحباط والانطواء.

إن سارد القصة لا يرى أي سبب مقنع لاستمراره في الحياة، وهو مستعد لوضع حد لها لو أمكنه أن يفهم لماذا هو بلا بيت. ويتخيل أحياناً أن العلة في النسيان، فهو ببساطة لا يتذكر أي بيت يخصه من بين هذه البيوت الكثيرة، وليس لديه أي دليل أو علامة أو عنوان يبين له ذلك. مشكلة الحرمان من البيت تلح عليه وتعكر مزاجه، وتكاد تصيبه بلوثة. فهو يعتقد واثقاً أن له بيتاً، لكنه لا يعرف أين. وتلح عليه فكرة عبثية بأن يطرق أي باب، ليسأل إن كان هذا بيته! إنه يعاني حالة فظيعة من التيه والبلبلة، لكنه يظل عازماً على فكرته ولا يلبث أن يطرق أحد الأبواب، فتخرج إليه سيدة البيت وتشتبك معه في جدال عبثي عقيم، وهو يحاول جاهداً أن يشرح لها أساس مشكلته، ولا يتردد في مجادلتها وكأنه يطالبها بأن تثبت أن هذا المنزل بيتها فعلاً.

وتزداد حالة الرجل سوءاً وإحباطاً حين يقع على خيط حرير دبق يلتف على قدميه، ويستمر بالالتفاف على ساقيه وجذعه حتى يغطي جسمه كاملاً، ويشكل حوله شرنقة. وعندئذ يشعر أن وجوده انتفى تماماً، فيقول بيأس جارح وسخرية مرة: «نعم، صار لي بيت، ولكن لا وجود لي حتى آتي إليه»!