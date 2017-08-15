بعد تبنيهم خلال الحرب الأهلية.. لبنانيون يبحثون عن ذويهم

تمكنت اللبنانية ديدا غويغان، التي تبنتها أسرة خلال الحرب الأهلية في لبنان، من العثور على والدتها بعد تسع سنوات من البحث المضني.
ديدا تبنتها عائلة في سويسرا عندما كان عمرها أسبوعين فقط، على غرار آلاف الأطفال اللبنانيين في تلك الفترة.
وبعد بحث استمر تسع سنوات، وجدت ديدا والدتها في سويسرا البلد ذاته الذي عاشت فيه.
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لكن المهمة تبقى صعبة جداً نتيجة الفوضى التي وسمت إجراءات التبني خلال الحرب، وما تخللها من استخدام وثائق مزورة وأسرار منسية يفضل الكثيرون عدم البوح بها. وسهّل مسؤولون محليون ووسطاء تلك العمليات مقابل الحصول على بدل مادي.
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