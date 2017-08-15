بعد تبنيهم خلال الحرب الأهلية.. لبنانيون يبحثون عن ذويهم

رويترز

تمكنت اللبنانية ديدا غويغان، التي تبنتها أسرة خلال الحرب الأهلية في لبنان، من العثور على والدتها بعد تسع سنوات من البحث المضني.

ديدا تبنتها عائلة في سويسرا عندما كان عمرها أسبوعين فقط، على غرار آلاف الأطفال اللبنانيين في تلك الفترة.

وبعد بحث استمر تسع سنوات، وجدت ديدا والدتها في سويسرا البلد ذاته الذي عاشت فيه.

شهد لبنان حرباً أهلية بين العامين 1975 و1990، تبنت خلالها عائلات أجنبية أطفالاً من لبنان واصطحبتهم إلى الخارج. وبعد مضي سنوات طويلة، بدأ العديد منهم على غرار ديدا (32 عاماً) رحلة بحث شاقة لإيجاد أمهاتهم والتعرف على جذورهم اللبنانية.

لكن المهمة تبقى صعبة جداً نتيجة الفوضى التي وسمت إجراءات التبني خلال الحرب، وما تخللها من استخدام وثائق مزورة وأسرار منسية يفضل الكثيرون عدم البوح بها. وسهّل مسؤولون محليون ووسطاء تلك العمليات مقابل الحصول على بدل مادي.