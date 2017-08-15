للعام الخامس عشر على التوالي.. «هارفرد» أفضل جامعة في العالم

أ ف ب

للسنة الخامسة عشرة على التوالي، تصدرت «هارفرد» تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات الذي صدر اليوم الثلاثاء والذي تهيمن عليه المؤسسات الجامعية الأميركية.

ويشمل هذا التصنيف، الذي تعده مجموعة «شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي» المستقلة، 500 مؤسسة تعليم عال في العالم.

ويعود المركزان الأولان فيه، كما العام الماضي، إلى جامعتين أميركيتين هما «هارفرد» و«ستانفورد». وجاءت المرتبة الثالثة من نصيب جامعة «كامبريدج» البريطانية التي تقدمت مرتبة واحدة منذ العام 2016.

وتحتل الجامعات الأميركية ثمانية مراكز من أصل المراكز العشرة الأولى في التصنيف.

وجاء في المرتبة الرابعة معهد ماساشوستس للتكنلوجيا «أم آي تي» متقدماً مركزاً واحداً بالمقارنة مع العام الماضي. وتلته في المرتبة الخامسة جامعة «بيركلي» بتراجع مرتبتين ثم «برينستون» التي حافظت على المرتبة السادسة.