الكاريكاتير.. «وخزة ضمير» العالم

إعداد وتقديم: ثناء عطوي

يمكن للقضايا الكبرى أن تتمثّل في رسومٍ كاريكاتيرية وأيقونات أو رموز، ويمكن للأحداث الساخنة أن تتجسّد في رسومٍ بسيطة تُبرز عُمقها وخطورتها، ويمكن للشخصيّات السياسية المهمّة أن تتحوّل إلى فزّاعات كرتونية جريئة ومُستفزّة. لكن ثمّة فرقا بائنا في التمييز، بين السخرية، وبين الإمساك بلحظة نقدية، تتحوّل فيها المأساة إلى مهزلة. إنها لحظة الكاريكاتير، وهذه المسافة هي التي تسكن فيها عواطف الكاريكاتيريست، باعتباره رمزاً لعاطفة جمعية، وضميراً شعبياً. فالكاريكاتير هو "وخزة ضمير" يستسيغها عموم الناس، ولا يتحمّلها بعض من تلامس جلودهم وغرورهم. حصاد هذا الشهر من تلك الوخزات، متأثّراً بحركة العالم الغارق بتداعيات متلاحقة، في صفحتين خصّصهما "الاتحاد الثقافي" شهرياً لفنّ الكاريكاتير ورسّاميه والكتب المختصّة به.

لقد تمحورت اهتمامات الكاريكاتيريين العرب والعالميين على أحداث عدّة، أهمّها: الأزمة الخليجية المستحكمة بين قطر ودول الخليج العربية، ذكرى هزيمة 1967، تفجيري لندن الإرهابيين، التفجيرات في إيران، والحرب العراقية والسورية المفتوحة على مصراعيها.