لاعب النّرد

د. المعزّ الوهايبي

لا نأتي بجديد عندما نزعم بأن إنشائية الفن لا تعدو أن تكون غير نشاط لعبي، ولا يعنينا من هذا التصور غير ما يوفره لنا من إمكان النظر إلى شعرية محمود درويش، في نص من نصوصها (لاعب النرد)، عبر كوة من شأنها أن تنير خطابه إنشائياً لا موضوعاتياً، ولا يعني ذلك طبعاً أننا نقلل من شأن المقاربات التي تركز على هذا الموضوع أو ذاك، لكننا نحسب مع ذلك أن هناك إفراطاً في ربط نصوص درويش بمرجعيات توجد خارجها، ومن ثمة تتولى هذه المقاربات مقايسة هذه النصوص بوقائع ليست نصية، ولذلك يمكن أن ننحاز إلى القراءات التي تركز على ما يُسمى المرجعية الذاتية autoréférence، ويتراءى لنا أن اتخاذ مفهوم اللعب براديغما [نموذجاً تفسيرياً] من شأنه أن يلبي هذا الطلب.

المرجعية الذاتية مدخلاً

تنعقد اللعبة الفنية، عادة، بحسب ما تقرره الفرنسية ناتلي هينيش Nathalie Heinich، على ذات المبدع (الشاعر)، والموضوع (الأثر الفني)، وذات المتقبل (الجمهور). وهذا يفيدنا في بلورة «المرجعية الذاتية» بما هي إعادة تمثل لهوية الذات عبر «آخر» هو الذات النصية، أو لنقل الذات اللاعبة، فالمرجعية الذاتية التي نتحدث عنها، هاهنا، ليست من قبيل الانعكاسية لوعي وحيد/ معتزل، وإنما هي مسار فكري/ شعري يتشكل في اللغة وبها. في القصيدة التي يتناوب فيها قرينان حيث أحدهما متغاير بوساطة الآخر ويتماثل معه في الوقت نفسه. وهذه الملاحظة بشأن المرجعية الذاتية كتغاير يشق ذات المبدع تجد لها قدْراً من التعيين داخل «لاعب النرد». وليسمح لنا القارئ بأن ندفع بهذا الافتراض أمامه، وهو أن الوساطة اللعبية (الليدولوجية) في التعامل مع هذه القصيدة إنما تسمح بترسم صورة الشاعر/ اللاعب، ذلك أن الخطاب الاستطيقي الراهن لم يعد يُعْنى ببلورة حقيقة الجميل على نحو ما تتراءى في الأفق الميتافيزيقي، ولم يعد منشغلاً بتقديس ذاتية الفنان ومتعاطفاً معها ضمن أفق من الغنائية، بل ولقد أقلع هذا الخطاب إلى حد كبير عن الاكتفاء بالأثر من أجل استكشاف علاقاته المكونة له بمعزل عن صاحبه ضمن أفق البنيوية، بل يبدو هذا الخطاب، اليوم، بصدد مغادرة أفق نظريات التقبل التقليدية حيث المتلقي حكَم نهائي، نحو الانشغال بذاتية الفنان ضمن أثره حيث لا مسافة بين الفنان ومنجَزه، لا مسافة بين ذات تؤوب إلى نفسها بعد أن تكون قد فرغت من إنجاز الأثر، فلا مجال في «لاعب النرد» لأثر ينسحب صاحبه/ درويش إلى الخلف حتى يغيب تاركاً لنا عمله كأنما هو واقع موضوعي محض يتم الاهتمام به على أنه بنية مستقلة أو يتم الاهتمام بمتقبله فقط، وإننا لنحسب أن منظورية اللعب التي يرى الشاعر من خلالها إلى ذاته وإلى كينونته تخول لنا الاضطلاع بمهمة ترسم التكامل بين ذات الشاعر وعملها أو التداخل بينهما في حدود الديالكتيك الذي يقوم بين اللاعب واللعبة التي لا تنفك تسحب الذات بمنطقها وإغراءاتها إلى عالمها المخصوص.

وإذا استأنسنا بهويزنغا في مؤلفه الشهير الإنسان اللاعب ludens، فإننا نلفيه يدعو إلى الانطلاق من مقولة اللعب، في شكلها المألوف، أي كما تعبر عنها بعض المفردات المستعملة في معظم اللغات الأوروبية الحديثة. ويمكن لنا نحن أن نضيف اللغة العربية لا من منطلق الغيرة القومية على هذه اللغة، وإنما من منطلق أن هويزنغا نفسه يعود إليها في أكثر من مناسبة. والمشترك بين هذه اللغات، وإن بتفاوت قليل أحياناً لا يضير الدلالة العامة في شيء، هو أن اللعب حركة أو نشاط إرادي، يُنجز في إطار حدود معينة من الزمان والمكان تبعاً لقاعدة متفق عليها بحرية، لكنها في الوقت نفسه إلزامية تماماً (الالتزام، هاهنا، ببحر المتدارك مثلاً). وهو، أي اللعب، ينطوي على غايته في ذاته، بالإضافة إلى كونه مصحوباً دائماً بشعور التوتر والغبطة، وبوعي أن «الوجود متحقق على نحو مغاير» مقارنة بــ«الحياة العادية». ونظن أن هذا المفهوم للعب يستوفي دلالة المرجعية الذاتية.

يبدو، إذن، أن التوسل بمفهوم اللعب في قراءة واحد من آخر نصوص درويش، من شأنه أن يساعد على أن نتخلص قدر الإمكان من المرجعيات الخارجية التي قد تثقل على القصيدة نفسها.