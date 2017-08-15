في «حضرة غياب» محمود درويش

المهدي أخريف

ـ1ـ

أول لِقاءٍ لي بشعر محمود درويش تمثل في قراءتي لكتاب رجاء النقاش عنه: «محمود درويش شاعر الأرض المحتلة» الصادر عام 1969 وهي القراءة التي قادتني على الفور إلى قراءة عملين له: «عاشق من فلسطين» 1966، ثم «آخر الليل» 1969، وهو آخر ما صدر له في فلسطين المحْتلة قبل خروجه منها إلى منفاه الاختياري. كنت وقتها طالباً في السنة الأولى في كلية الآداب عام 1970 في السابعة عشرة من عمري، أهوى الشعر وأنشر بعض قصائدي في صفحة «أصوات» بجريدة العلم، وبعد عشر سنوات أي في 1979 جرى أول لقاء شخصي لي مع: «سيِّد الشعراء العرب» وفق ما كان يخاطبه به الروائي والناقد إلياس خوري أيَّامئذٍ في مدينتي أصيلة.

جاء محمود درويش صحبة مجموعة من الشعراء والنقاد العرب للمشاركة في احتفالية خاصة بالشعر العربي المعاصر بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من موسم أصيلة الثقافي وشارك معه أدونيس وصلاح ستيتيه وخالدة سعيد وفينوس خوري غاتا وإلياس خوري في أشغال ندوة انعقدت في اليوم الأول بقصر الريسوني تحت عنوان: «الإنسان في الشعر العربي المعاصر» فيما خُصِّص اليوم الثاني لأمسية شعرية كبرى بنفس القاعة العلوية للقصر شارك فيها الشعراء المذكورون، وضاقت بها جنبات القاعة العلوية والقاعات الأربع السفلية، بالإضافة إلى المحيط الخارجي للقصر لأن محبِّي الشِّعر وشعر محمود خاصة جاؤوا من كل مدن الشمال.

كان ديوانه «أعراس» آخر ما صدر له، وأثناء تجوالنا في الشارع البحري للمدينة قبيل منتصف النهار وكنا ثلاثة: إلياس خوري ومحمد عز الدين التازي وابن عبد ربِّه لم يتوقف محمود، وهو رابعنا عن وَضع توقيعاته على نُسخ من ديوانه الجديد.

ـ2ـ