خازن الزمن

كتابة وتصوير لولوة المنصوري

الجبل أبٌ لا يموت، فضاؤه سحر على الأسرار والأصداء والغياب، قديس منعزل عن دنس الأرض، دعاؤه مرفوع للسماء بلا حرّاس، وجبلنا أبٌ نصفه ماء ونصفه زمن.

كلما غاص بحّار هنا، روى: رأيتُ نهراً دامعاً يأتي من شط العرب، يغسل منكبيّ الجبل، رأيتُ نساءً يشبهون نساءنا يتبرّكون بالنهر ويأتون بالتمائم والنحاس، ورأيتُ النحاس يُنقل على سفن ماجان، وتمخر السفن إلى معبد (إيكور) في مدينة نفَّر.

غاص أبي في بحر الجبل مرة، وروى ما رأى: رأيتُ قراصنة البرتغال، فلقتُ محارة وسجنتهم مكان اللؤلؤة، رأيتُ جيوشهم وقد تكسّروا إلى قطع من فخار.

تابع بحزن: ورأيتُ أجداث بحارة لنجة، ينسلون بين شعاب المرجان، رأيتُ مرفأ لنجة القديم تكسره عواصف الآلهة القديمة، ورأيتُ أبي وأمي على المرفأ يبحران دون عودة، ورأيتُني وراءهما، أُبحر ولا أعود.

وقال بحار آخر: رأيتُ (صنم خت)، رأيتُ أصنام سيراف ترفأ إلينا. رأيتُ الوليُّ الموكل بتهريب عرش بلقيس عائداً من اليمن، اندفع بحماسة على رؤوس جبالنا، وانتقى ثغرة من شقوق البحر ليسرب فيه العرش.