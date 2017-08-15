مسجد مريم أم عيسى ضوء لامع في زمن «الهويات القاتلة»

إميل أمين

لعل ما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عصرية بملمح وملمس إنساني تسامحي سلامي خلاق، هو أنها تفكر بطريقة غير تقليدية. نجاحها يأتي من إبداعاتها الخارجة عن صندوق التقليد والأفكار المعبأة أو المقولبة، ويتجاوز الطروحات التي لا ترى في الخلف إلا كل شر، أو تبقى متحجرة عند السلف باعتباره صاحب كل خير، أي أنها تسير منساقة في دروب الاتباع وتباعد بينها وبين عوالم الإبداع.

التفكير الإماراتي الذي ضمن للبلاد والعباد مكانة متقدمة بين الأمم الصاعدة وفي وقت قياسي هو تفكير من خارج الصندوق؛ بمعنى أنه مفهوم أكبر بكثير من مجرد كليشيهات إدارية، إنه يعني الخروج من حدود أفكارنا وخبراتنا وتجاربنا السابقة إلى استخدام طرق مبتكرة، وتصور المشاكل بشكل مختلف، والتفكير باستخدام أفكار جديدة وخلاقة بدلاً من القديمة والمتوقعة.

يعاني العالم كافة في حاضرات أيامنا من حالة حادة من حالات الاحتقان الديني، غرباً وشرقاً، في الغرب تكاد تسود الإسلاموفوبيا، ربما من جراء حركات الإرهاب ذات الطابع الإسلاموي، وإن كان الإسلام منها براء، وعليه تأتي ارتدادات الفعل في صورة قوميات وعصبيات وجماعات تطرف يميني ترى في الإسلام والمسلمين «العدو الأخضر الجديد»، الذي يحل تلقائياً محل «العدو الأحمر» القديم: أي الشيوعية.

وفي الشرق الذي أطلق عليه ذات مرة «الشرق الفنان» نرى ردة حضارية، تتمثل في داعش وأخواتها، منقطعة الصلة عن الإسلام الذي قبل الآخر وكفل له حرية ممارسة دينه وعقيدته ومباشرة شعائره، في حين كان الموت والحرق، القتل والاغتصاب ينتظر النصارى العرب في سوريا والعراق، سيما في المواقع والمواضع التي حلت فيها داعش.

مثال على التسامح