القيامة البيولوجية

الفاهم محمد

كان الفيلسوف الألماني بيتر سلوتردايك من أهم من أثاروا الانتباه إلى موضوعة مصير الإنسان في ظل الثورة البيوتكنولوجية، وذلك في محاضرته: «قواعد من أجل الحظيرة البشرية» التي ألقاها في يوليو سنة 1999 في أحد الاحتفالات المخصصة لفلسفة هيدغر، وكرد على الرسالة الشهيرة التي كتبها هذا الأخير: رسالة في النزعة الإنسانية، ليؤكد أنه من اللازم اليوم أن تتضافر كل جهود العلم والتكنولوجيا من أجل ضمان استمرارية الكائن البشري في المستقبل، عن طريق اعتماد ما توفره هذه التكنولوجيات وبالخصوص الهندسة الجينية. وهي العلوم التي يتجاهل هابرماس أهميتها وقدرتها على تحسين الوضع البشري مستقبلاً. هذا الموقف سرعان ما أثار حفيظة المثقفين في أوروبا بأجمعها وأصبحت المسألة بمثابة فضيحة فكرية اصطلح عليها بـ«قضية سلوتردايك - l’affaire Sloterdijk».

أما في كتابه: «تدجين الوجود» فحاول سلوتردايك تسليط المزيد من الضوء على الأطروحة التي عرضها في مقاله السابق بطريقة فلسفية أعمق، وهو الموقف الذي جعل هابرماس يتدخل من أجل الدفاع عن حصن الإنسانية، حيث رفض بشكل قاطع موقف سلوتردايك الذي يبدو كما لو أنه يعود بنا في نظره إلى النازية، التي انتهجت سياسة تطهيرية من أجل انتقاء العرق الأفضل، وتحسينه بوساطة الرياضة والتغذية الجيدة والتناسل المتحكم فيه L’eugénisme.

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يدافع هابرماس منذ مقاله الشهير: «الحداثة مشروع لم ينتهِ» والذي طوره في كتابه: «الخطاب الفلسفي للحداثة» عن المشروع الأنواري وعن مثله الشهيرة: الإنسان، العقل، الحقيقة. في نظر هابرماس هذه المثل لم تنتهِ بعد، وإذا كانت اليوم تعيش أزمة فذلك بسبب كوننا لم نستكمل المشروع الأنواري بعد. هذا معناه أن الأزمة الحضارية التي نعيشها ليست بسبب الأنوار ذاتها، بل بسبب الانحراف الذي عرفه التاريخ المعاصر عن مثلها الجليلة.

هل نحن مع ما بعد الإنسانية أمام نازية خفية تستهدف خلق عرق متفوق، الإنسان الأعلى كما كان يسميه نيتشه أو السيبورغ بلغة ما بعد الإنسانية؟ هل نحن أمام فكر جامح خضع من دون شروط لإغراءات التكنولوجيا، أم أننا أمام فكر تقليدي يعيش اندحاره أمام الوعود التي توفرها لنا البيوتكنولوجيا؟ ألا يمكن أن يكون موقف هابرماس موقفاً محافظاً وهو يدافع عن القلعة الأخيرة للنزعة الإنسانية البائدة؟ كيف يمكن إذن الدفاع عن النزعة الإنسانية بعد موت الإنسان؟ هل سيكون مستقبل الإنسان هو ما بعد الإنسان؟